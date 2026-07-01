Serena tegi põlvele viga, Williamsite paarismäng küsimärgi all

Kuuel korral Wimbledoni paarismänguturniiri võitnud õdede Williamsite tagasitulek on küsimärgi all, sest noorem õde Serena vigastas üksikmänguturniiri avaringis põlve.

Õed Williamsid peaksid reedel koos väljakule tulema esimest korda pärast 2022. aastat, aga 23-kordne slämmivõitja Serena põlv läks pärast 3:6, 7:6 (6), 3:6 kaotust austraallannale Maya Jointile paiste ja on võimalik, et paarismänguturniiril Williamseid ei näe.

"Serena tegi esimese seti lõpus põlvele viga ja seetõttu vabastati ta Wimbledoni ja WTA meditsiinipersonali poolt ka meediakohustustest. Ta lahkus võistluspaigast ilma kõrvalise abita ning annab endast kõik, et paarismänguks valmis olla," kommenteeris Williamsi agent Jill Smoller.

BBC kirjutab, et medpersonal pakkus Williamsile mängu järel kõndimiseks karke, aga ta loobus võimalusest. Kuulsad õed peaksid reedel kohtuma Colombia-Argentina paariga Camila Osorio - Solana Sierra, kes on kahe peale kokku sama vanad kui vanem õde Venus.