Paškov võitis Poolas J100 paarismänguturniiri

Seitsmendana asetatud Irahola - Paškov alistasid finaalis esimesena asetatud paari Oliwia Kadzielska (Poola) - Isabella Ruyu Yan (Kanada) 6:4, 7:5. Ka kõik eelmised mängud võitis Eesti - Tšehhi paar kahes setis, vahendab tennisnet.ee.

Üksikmängus Paškovil seekord nii hästi ei läinud ja ta kaotas teises ringis. Kuid juunioride edetabelis annavad punkte koos mõlemad mänguliigid, tõsi, paarismängu punktid jagatakse neljaga. Nii sai Paškov maailma juunioride edetabelis juurde 18,75 punkti.

Krakowis mängis ka Nikita Smirnov, kes samuti kaotas teises ringis, aga tal oli ka tugev vastane, kolmandana asetatud Aleksei Šibajev. Paarismängus jõudsid Smirnov ja ukrainlane Aleksei Petušinski veerandfinaali, kus nad andsid loobumisvõidu, aga pole teada, kumma mängija soovil.