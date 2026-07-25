Eesti tennisist Kiira Paškov teenis hooaja kolmanda turniirivõidu

Turniiril kuuendana asetatud 16-aastane Paškov ei kaotanud enne finaali ühtegi setti. Avaringis alistas ta kodupubliku ees mänginud Lucia Mononen Gomezi 6:0, 6:1 ning oli teises ringis sama skooriga üle uusmeremaalanna Jaimee Collinsonist. Veerandfinaalis sai Paškov 6:4, 4:1 eduseisul loobumisvõidu kaasmaalaselt Katriin Reinvaldilt, poolfinaalis oli ta kindlalt 6:3, 6:1 parem turniiril kõrgeimat paigutust omanud soomlanna Hanna Vannist.

Finaalis tuli võiduks rohkem vaeva näha, Paškov sai kolmandana asetatud hiinlanna Lin Jiayist lõpuks jagu 6:4, 6:7 (4), 6:2.

Paškovile oli see hooaja kolmas turniirivõit, lisaks võitis ta ka Tallinnas J60 ja J30 turniiri.

Paarismängus olid Lapimaa ja Mihailov teisena asetatud ja pääsesid mänguta veerandfinaali, kus alistasid 7:5, 6:1 soomlannad Iiris Lehtoneni ja Viivi Virtaneni. Poolfinaalis olid nad 6:1, 6:1 paremad soomlannadest Ilona Kanervast ja Wilhelmina Vainikkast ning finaalis alistati napilt Suurbritannia-Eesti duo Matilda Cavrera Burns ja Anna Kazinjan 6:1, 0:6, 10:8.