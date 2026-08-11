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Lajalil avaneb Cincinnati Mastersil hea võimalus põhiturniirile jõuda

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: ATP Challenger Tour/Instagram
Tennis

Eesti tennisist Mark Lajal kohtub Cincinnati Mastersi kvalifikatsiooni avaringis maailma edetabelis 111. kohal oleva tšehhi Dalibor Svrcinaga.

Lajal sai Cincinnati kvalifikatsioonis soodsa vastase, sest avaringis tuleb tal vastamisi minna maailma 111. reketi Dalibor Svrcinaga. Lajal ise paikneb ATP edetabelis 157. kohal. Svrcina tõusis maailma saja parema sekka esimest korda mullu augustis, kuid tänavu veebruaris langes sealt välja.

Lajal ja Svrcina pole varem omavahel kohtunud. Svrcina on karjääri jooksul võitnud viis Challenger-turniiri, neist kolm eelmisel aastal. Tänavu jõudis ta Rooma Challengeril finaali ning Indian Wellsi Mastersil kvalifikatsiooni kaudu teise ringi, kus kaotas hilisemale võitjale Jannik Sinnerile.

Svrcina alistamise korral ootab Lajali teises ringis ees kas maailma 101. reket Aleksandar Vukic või teine kvalifikatsioonis osalev ameeriklane. Põhiturniirile jõudmiseks tuleb tal võita kaks kohtumist.

Lajal alustab Cincinnati turniiri kvalifikatsioonis teisipäeval.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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