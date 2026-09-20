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VAATA OTSE | Tammeka võõrustab raske perioodi selja taha jätnud Kaljut

Premium liiga
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Premium liiga

Koduse jalgpalli Premium liiga 29. voorus sõidab Nõmme Kalju FC laupäeval külla Tartu JK Tammekale. ETV2 otseülekanne algab kell 14.25, kommenteerivad Risto Unt ja Marti Pähn.

Tabelis on Kalju 47 punktiga neljas, kolm punkti vähem kogunud Tammeka nende järel viies. Kaljul oli augusti lõpus ja septembri alguses väga keeruline periood, kui Premium liigas kaotati neli kohtumist järjest ning tagatipuks jäädi ka karikavõistlustel alla Narva Transile. Kaotusteseeria lõpetati eelmises Premium liiga voorus, kui Transilt võeti 2:0 võiduga revanš.

Tammekal on käsil hea hooaeg, ehkki viimasest viiest mängust on kaotatud kolm. Kolm päeva tagasi tuli Tartu meeskonnal tunnistada kindlalt meistritiitli suunas liikuva Levadia 6:0 paremust. Kui hooaja alguses teenis Kalju Tartus 1:0 võidu ja oli ka augusti teisel päeval kodustaadionil parem 5:1, siis enne jaanipäeva sai Tartu Hiiu staadionil 2:1 võidu.

"Viimane ring on alanud ja restart on meeskonnas tehtud. Võit eelmises mängus andis meestele hea emotsionaalse tõuke, et valmistuda järgmiseks oluliseks mänguks," sõnas kohtumise eel Kalju treener Marcus Suurväli. "Seekord on meil üks mäng nädalas, mis tähendab, et saame väärtuslikke treeningtunde korrektuuride tegemiseks ja valmistumaks Tartu Tammekaks. Peame näitama enda parimat mängu, kõrge intensiivsuse, nahhaalsuse ja mängu tempo kontrollimisega. Meeskond on selleks lahinguks valmis."

Tammeka kapten, keskkaitsja Oliver Kangaslahti kinnitas, et kolmapäevase kaotuse järel analüüsis võistkond vead läbi. "Meeskond soovib pärast ebaõnnestunud tulemust end tõestada ning anname pühapäeval kodupubliku ees võidu nimel endast kõik. Oleme nii vaimselt kui ka füüsiliselt näljased ja pühapäevaks valmis! Selleks, et edu saavutada, peame kaitses kogu meeskonnaga väga distsiplineeritult tegutsema ja ründama vastase nõrku kohti kiire palliliigutamisega. Nagu kõik sügisesed kohtumised, nõuab ka see mäng võitluslikkust – ja meie meeskond on enam kui valmis võitlema, et kolm punkti Tartusse jätta!" lisas kapten.

Toimetaja: ERR Sport

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