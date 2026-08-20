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20-aastane tšehhitar alistas Cincinnatis maailma esireketi

Tennis
Sara Bejlek
Sara Bejlek Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Cincinnati Masters 1000 turniiril teenis kolmapäeval üllatusvõidu 20-aastane tšehhitar Sara Bejlek (WTA 35.), kui alistas maailma esireketi Arina Sabalenka.

Kohtumisel murdis Bejlek Sabalenka servi koguni viiel korral, kuigi kaotas ka ise neli pallingugeimi. Teise seti võitis tšehhitar 1:4 kaotusseisus, vahendab Tennisnet.ee.

"Mängisin rohkem tunde järgi, püüdsin mitte närveerida ja mõelda, kellega mängin," ütles Bejlek. 

Tšehhitar lisas, et tema mängutase on viimasel ajal käinud üles-alla, kuid nüüd on tal olemas enesekindlus, et kõike võib saavutada. "Edaspidi ma usun endasse, ükskõik, mis juhtub," ütles ta.

See on esimene kord, kui maailma edetabelis 35. kohal olev Bejlek alistab esikümnesse kuuluva vastase ja jõuab WTA 1000 taseme turniiril veerandfinaali.

Veerandfinaalis kohtub Bejlek endise Australian Openi võitja Madison Keysiga (20.).

Bejlek kerkis 101. kohalt 41. kohale, kui võitis veebruaris Abu Dhabi WTA 500 turniiri. Enne oli ta pool aastat asetsenud peamiselt esisaja lõpus ja teise alguses. Edaspidi Bejlekil enam nii hästi ei läinud, liivaväljakute hooaja lõpetuseks sai ta vaid kaks veerandfinaalikohta WTA 250 turniiridel. 

2023. aasta juulis võitis ta 17-aastasena Pärnu ITF-i W25 turniiri. Poolfinaalis võitis Maileen Nuudit 6:4, 6:2. 

Meeste üksikmängust kukkus välja turniiri esireket, kui sakslane Alexander Zverev jäi põnevas heitluses alla ameeriklasele Tommy Paulile (18.) 6:4, 6:7, 4:6. Teises setis oli Zverevil ka matšpall, kui ta juhtis tie-break'is 6:5. Otsustavas setis oli vene päritolu sakslane ees 4:2 ja polnud seni kaotanud ühtki servigeimi, kuid ometi võitis ameeriklane neli geimi järjest, nende hulgas kaks murret.

Ameeriklane tagas sellega koha veerandfinaalis, kus ta kohtub itaallase Flavio Cobolliga (7.).

Toimetaja: Lisette Holst

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