Kristal tegi Šveitsi kõrgliigas debüüdi

Sel suvel Kölnist laenulepingu alusel Thuni siirdunud Kristal pääses tänases kohtumises Servette'i vastu väljakule vahetusest 77. minutil, kui Thun oli 2:3 kaotusseisus ja tegi oma viimase vahetuse, vahendab Soccernet.

David Fofana 86. minuti tabamus vormistas Servette'i 4:2 võidu. Kickeri mänguülevaate kohaselt põhjustas selle värava Kristali kohutav valesööt.

Kristali klubi- ja koondisekaaslane Mattias Käit vahetati sisse enne teise poolaja algust, kui Thun oli 1:2 kaotusseisus. Tiitlikaitsja Thun paikneb Šveitsi kõrgliigas kaheksa vooru järel 12 meeskonna seas alles 10. positsioonil. Hetkel on kaotatud kolm mängu järjest.

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