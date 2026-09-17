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Käsipalli meistriliigas võtsid võidud külalismeeskonnad

Käsipall
Andrei Basarabi (kollases) resultatiivne mäng aitas Viljandi HC/Leonhard Weissi võiduni.
Andrei Basarabi (kollases) resultatiivne mäng aitas Viljandi HC/Leonhard Weissi võiduni. Autor/allikas: Helin Potter/Viljandi HC
Käsipall

Meeste käsipalli meistriliigas said kolmapäeval võidud kirja külaliste rollis olnud Viljandi HC/Leonhard Weiss ja Põlva Serviti.

Viljandi sõitis kolmapäeval külla HC Viimsi/Alexelale. Mõlemad meeskonnad patustasid pallikaotusega, kuid sellest hoolimata alustati resultatiivselt ja Simon Drõgin viis Viljandi 10. minutil 6:4 ette. Seejärel jäid HC Viimsi mehed jätta realiseerimisel ning Viljandi kasutas selle osavalt ära, tehes 6:2 vahespurdi. Viljandi hoidis ohje enda käes poolaja lõpuni ning läksid pausile 14:10 eduseisus.

Viljandi tugev kaitse ning Rasmus Otsa töö väravas suurendasid külaliste edu teise poolaja alguses veelgi. Andrei Basarabi ja Johannes Pertelsioni väravatest juhiti 40. minutiks juba 23:15. Kuigi Viimsi proovis vastaseid üllatada ka lausa personaalse kaitsega, siis sel korral võim vastastest üle ei käinud ning võit rändas Viljandisse seisuga 33:29.

Viljandi resultatiivseim oli Andrei Basarab kuue väravaga. Viis tabamust protokolli kirja saanud Aleksander Pertelson võttis kohtumise kokku järgnevalt: "Kohati lõi vastaste agressiivne kaitse paanika sisse. Kuid suures joones suutsime siiski kohtumist kontrollida. Hooaja teise mängu kohta käib küll."

"Täna jäi asi realiseerimise taha," ütles Viimsi parimana kuus väravat visanud Jasper Arnover. "Emotsioon oli küll kõrgel ning selle toel suutsime kaitses kohati normaalselt seista, aga Viljandi suutis kätte võideldud eduseisu hästi hoida."

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper suutis kodupubliku ees esimestel minutitel 3:1 eduseisu võtta, kuid seejärel Põlva Serviti viigistas ning järgnevad 15 minutit kulgesid võrdselt skoorides. Perioodi lõpuks suutis Põlva meeskond siiski mõne väravaga ette rebida ning Hendrik Varuli ja lfred Timmo väravatest avapoolaja võita 18:15.

Kehra jäi teise poolaja alguses punase kaardi järel ilma David Mamporiast. Serviti liikus vaikselt eest ära ning 45. minutiks juhiti 27:19. Horizoni mehed enam vastastele
ohtlikuks ei saanud ning lõppseisuks jäi 32:23.

Serviti resultatiivseimad olid Mathias Rebane seitsme, Hendrik Varul kuue ning Kermo Saksing ja Alfred Timmo viie väravaga. HC Kehra eest tabas Martin Lepik viiel, Oskar Luks nelja ning Tom-Simion Treiman kolmel korral.

Neljapäeval peavad selle nädala viimase kohtumise SK Tapa ja Tallinna Mistra.

Toimetaja: Henrik Laever

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