Seitse väravat löönud Barcelona säilitas täisedu

Barcelona teenis kolmapäeval kodus 7:2 võidu Santanderi Racingu üle. Kübaratrikiga sai hakkama brasiilasest ääreründaja Raphinha, kes tõusis liiga parimate väravaküttide tabelis üheksa tabamusega tippu. Lisaks jõudsid Barcelona särgis sihile Joao Cancelo, Gabriel Jesus ja Lamine Yamal. Viimane eksis küll avapoolaja lõpus penaltipunktil, kuid lunastas vea 89. minutil võitjate seitsmenda väravaga. Üks Barcelona tabamus sündis vastase omaväravast.

Barcelona teenis koduliigas kuuenda ja kõikide sarjade peale seitsmenda järjestikuse võidu. Sealjuures on Barcelona väravate vahe koduses liigas juba +22 (28:6). Lähim jälitaja Madridi Real jääb põlisest rivaalist hetkel kolme punkti kaugusele.

Realile järgnevad liigatabelis linnarivaal Atletico ja Sevilla, kes olid samuti kolmapäeval võidukad. Atletico alistas Jonathan Davidi, Lee Kang-Ini, Robin Le Normandi ja Alex Baena väravatest koduväljakul Osasuna 4:0. Sevilla võitis Miguel Sierra väravast võõrsil Deportivo de la Corunat 1:0.