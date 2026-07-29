Lajal alustas Vancouveri turniiri kindla võiduga

Turniiril kaheksanda asetusega mängiv Lajal kaotas kvalifikatsioonist alustanud ameeriklasele kohtumise kolmandas geimis oma servi, aga murdis siis kohe ise vastu ja kordas sama ka avaseti kaheksandas geimis. Teises setis oli Lajal oma servil kindel ning vastasel enam ühtegi murdevõimalust ei tekkinud.

Lajal võitis tund ja 20 minutit kestnud mängu jooksul oma esimeselt servilt 74 protsenti mängitud punktidest ning tõrjus Zhu neljast murdepallist kolm. Ise realiseeris Eesti teine reket üheksast murdevõimalusest neli.

Teises ringis läheb Lajal vastamisi prantslase Clement Chidekhiga (ATP 204.), kes oli avaringis 65 minutiga 6:2, 6:2 üle austraallasest Philip Sekulicist.