Lajal kaotas otsustava mängu, aga pääses ikkagi põhitabelisse

Eesti esireket Mark Lajal (ATP 154.) kaotas Suurbritannias Ilkleys toimuval Challenger 125 kategooria muruturniiril kvalifikatsioonis britile Paul Jubbile (ATP 325.) 7:6 (7), 2:6, 6:7 (5), aga üks põhiturniirile pääsenud mängija loobus osalemisest ning kõrgeima asetusega eestlane pääses ikkagi edasi.

Lajal ei suutnud esmaspäevase kohtumise avageimis ära kasutada kahte murdepalli ning kaotas seejärel ise oma servi, misjärel läks kolmel korral Wimbledoni slämmiturniiri põhitabelisse pääsenud Jubb avasetti 3:0 juhtima.

Eesti esireket murdis siis ise vastu ja jõudis viigini, seisul 4:5 päästis Lajal settpalli ning viis avaseti kiiresse lõppmängu, kus suutis veel päästa kolm settpalli ja seisul 6:7 võita kolm punkti järjest.

Teises setis võitis vastane oma esimeselt servilt kõik, Lajal pooled punktid ning eestlane ei jõudnud ühegi murdepallini. Kui esimene sett kestis 61, siis teine vaid 24 minutit.

Otsustav sett oli taas tasavägine ja seisuni 5:5 ei suutnud kumbki murda, sealjuures tõrjus Lajal viiendas geimis kaks Jubbi murdepalli. Siis võitsid mõlemad vastase pallingugeimi nulliga ja edasipääseja otsustas kiire lõppmäng, kus Lajal kaotas seisult 5:3 neli punkti järjest.

Kaks ja pool tundi kestnud mängu jooksul võitis Jubb oma esimeselt servilt 78, Lajal 66 protsenti punktidest; britt tegi 38 äralöögi kõrval 50 lihtviga ning Lajali samad näitajad olid vastavalt 28 ja 51.

Kuigi kvalifikatsioonis kõrgeimat asetust omanud Lajal kaotas otsustava mängu, saab ta siiski Ilkleys põhitabelisse, sest otse põhiturniirile koha taganud Lloyd Harris loobus osalemisest.