Nukra seeria lõpetanud Belgia tennisist võitis karjääri esimese ATP trofee

Pühapäevases finaalis alistas 27-aastane Bergs 3:6, 6:1, 6:4 prantslase Ugo Humbert' (ATP 30.), Bergs realiseeris oma kümnest murdepallist neli ja võitis oma servilt 64 protsenti punktidest prantslase 56 protsendi vastu.

Karjääri esimese ATP tiitli võitnud Bergsi jaoks oli Eastbourne'i turniir korralikuks vabanemiseks: enne seda oli ta ATP tasemel kaotanud järjest kuus mängu. Nukker seeria algas aprillis Müncheni turniiri teises ringis; seejärel kaotas Bergs avaringis järjest nii Madridis, Roomas, Prantsusmaa lahtistel, Halles kui 's-Hertogenboschis.

"Suur aitäh mu meeskonnale. Meil on koos lõbus ja teeme head tööd, et alati areneda. Kui tulemusi pole, keskendume mängu parandamisele ning seetõttu seisame nüüd siin selle trofeega," rääkis Bergs väljakul mängujärgses intervjuus.

Bergsist sai seitsmes mängija, kes sel aastal ATP tasemel esimest korda turniiri võitnud. Esmaspäeval tõuseb ta maailma edetabelis karjääri kõrgeimale, 37. kohale.