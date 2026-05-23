Hamburgi turniiri võitis kvalifikatsioonist alustanud Peruu üllatusmees

Üles-alla käinud finaalis murdsid mõlemad avasetis neljas järjestikuses geimis. Buse läks kiires lõppmängus 3:1 ja 5:2 ette, lubas Paulile ühe minimurde, aga võitis seisult 6:6 kaks punkti järjest.

Teises setis jäi Buse 0:4 kaotusseisu ja pidi peapööritusele viidates võtma ka meditsiinilise pausi, ent taastus ja alustas otsustavat setti murdega viiendal katsel. Veel üks murre viis Peruu tennisisti 5:1 juhtima, siis kaotas Buse ka ise oma servi, ent vormistas järgmise servigeimiga võidu.

Buse võitis mängu vaatamata 27 äralöögi kõrval tehtud 52 lihtveale, oma esimeselt servilt võitis ta 69 protsenti punktidest ning tõrjus 13 ameeriklase murdepallist kaheksa. Ise realiseeris ta 12 murdevõimalusest viis.

Turniiri kvalifikatsioonist alustanud 22-aastane Buse sai ligi 20 aasta jooksul esimeseks Peruu meheks, kes ATP tasemel turniirivõidu teeninud. Viimati sai sellega 2007. aastal hakkama Luis Horna, kes võitis toona Vina Del Mari turniiri Tšiilis.

"See on minu perekonna jaoks emotsionaalne: sellega on seotud nii palju inimesi, et ma ei suuda seda kirjeldadagi," sõnas õnnelik Buse pärast võitu. "See tiitel on nende jaoks. Olen üliõnnelik, see on kahtlemata mu elu kõige parem tunne. Olen ka väga õnnelik Peruu üle: see on parim riik maailmas!"