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Mölder kaotas Dublini turniiri finaalis

Tennis
Markus Mölder
Markus Mölder Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti tennisist Markus Mölder (ATP 892.) pidi Dublinis lõppenud M15 turniiri finaalis tunnistama iirlase Conor Gannoni (ATP 1031.) paremust.

Turniiril seitsmenda asetusena mänginud Mölder alistas laupäevases poolfinaalis esimesena asetatud ning senise karjääri jooksul ka maailma esimese 500 sekka kuulunud prantslase Robin Catry (ATP 604.) 7:6 (5), 3:6, 6:2.

Pühapäevases finaalis pidi 21-aastane Mölder aga tunnistama kohaliku mehe Conor Gannoni 7:6 (5), 6:7 (3), 6:4 paremust.

Kristjan Tamm (ATP 1155.) piirdus Poolas Grodzisk Mazowiecki Challengeri turniiri kvalifikatsioonis ühe mänguga, kui jäi tunni ja kolme minutiga 4:6, 2:6 alla Iisraeli tennisistile Amit Valesile (ATP 672.). Üheksanda asetusega vastane võitis oma esimeselt servilt 88 protsenti mängitud punktidest, Tammel õnnestus neljast murdepallist realiseerida üks.

Toimetaja: Anders Nõmm

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