Mölder kaotas Dublini turniiri finaalis

Turniiril seitsmenda asetusena mänginud Mölder alistas laupäevases poolfinaalis esimesena asetatud ning senise karjääri jooksul ka maailma esimese 500 sekka kuulunud prantslase Robin Catry (ATP 604.) 7:6 (5), 3:6, 6:2.

Pühapäevases finaalis pidi 21-aastane Mölder aga tunnistama kohaliku mehe Conor Gannoni 7:6 (5), 6:7 (3), 6:4 paremust.

Kristjan Tamm (ATP 1155.) piirdus Poolas Grodzisk Mazowiecki Challengeri turniiri kvalifikatsioonis ühe mänguga, kui jäi tunni ja kolme minutiga 4:6, 2:6 alla Iisraeli tennisistile Amit Valesile (ATP 672.). Üheksanda asetusega vastane võitis oma esimeselt servilt 88 protsenti mängitud punktidest, Tammel õnnestus neljast murdepallist realiseerida üks.