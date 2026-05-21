Darderi jäi teist nädalat järjest tippmängija vastu hätta

Maailma edetabelis 16. kohal olev Darderi pani mängu kolmandas geimis De Minauri surve alla, aga ei suutnud ühtegi oma kuuest murdepallist ära kasutada. Austraalia tennisist murdis siis veel kaks korda ning suutis teises setis seisul 3:1 oma servil välja tulla 0:40 kaotusseisust.

Kogu mängu jooksul võitis Darderi oma esimeselt servilt 49 protsenti punktidest ja tegi 14 äralöögi kõrval 27 lihtviga, aga märgilised on ka näitajad murdepallide osakonnas: kui De Minaur realiseeris oma kümnest murdevõimalusest pooled, siis Darderi jättis kasutamata 11 šanssi.

24-aastane itaallane on tänavu liival võitnud 24-st mängust 16 ning ta alistas Rooma turniiril nii Tommy Pauli kui Alexander Zverevi, aga kaotas siis poolfinaalis Casper Ruudile sisuliselt tunniga 1:6, 1:6. Prantsusmaa lahtiseid alustab Darderi austerlase Sebastian Ofneri vastu, aga pikka pidu ilmselt pole, sest juba neljandas ringis tuleb edu korral vastamisi minna kaasmaalase Jannik Sinneriga.

Just Pauliga läheb De Minaur Hamburgi turniiril kokku poolfinaalis, teise finalisti selgitavad asetuseta mehed Aleksandar Kovacevic - Ignacio Buse.