Klopp kutsus Saksamaa koondisesse koguni 44 mängijat

Saksamaa kohtub eelseisvas koondiseaknas Hollandi, Kreeka ja Serbiaga rahvuskoondistega. Esimesteks mängudeks võõrsil Hollandiga ja kodus Kreekaga nimetas Klopp 24-mehelise koosseisu. Kui need kohtumised on peetud, siis siirdub suurem osa koondislastest tagasi koduklubidesse ning kodumänguks Serbiaga ja võõrsilmänguks Kreekaga liitub koondisega 20 uut mängijat.

Klopp saatis koondisekutse 16 võimalikule debütandile: Finn Dahmen, Jonas Urbig, Noah Atubolu, Hennes Behrens, Max Rosenfelder, Philipp Treu, Bambase Conte, Yannik Engelhardt, Younes Ebnoutalib, Finn Jeltsch, Mika Baur, Said El Mala, Brajan Gruda, Vitaly Janelt, Felix Keidel ja Derry Scherhant.

"Me näeme nendes meestes väga suurt potentsiaali. Tahame teada, kes neist võiksid kahe aasta pärast olla meeskonna tugisammasteks. Me ei vaadanud, mida meil pole, vaid seda, mis meil on. Olen valikuga väga rahul," sõnas Klopp neljapäevasel pressikonverentsil. "Ma saan aru, et 44 mängijat on ebatavaline, aga me peame kahe nädala jooksul pidama neli mängu. Tahan selle aja jooksul tutvuda võimalikult paljude mängijatega," lisas ta.

Ühtlasi kinnitas Klopp, et koondisekarjääri teist korda lõpetanud Manuel Neuerilt võtab esiväravavahi rolli üle Marc-Andre ter Stegen. "Meie meeskond vajab stabiilsust ja tugevat tuumikut. Eriti olukorras, kus meil on väga palju noori mängijaid. Marc-Andre on hetkel väga heas vormis ning tal on kõva kogemustepagas," märkis Saksamaa loots.

Saksamaa kohtub Hollandiga 24. septembril ja peab esimese mängu Kreeka vastu 27. septembril Augsburgis. Serbiaga mängitakse 1. oktoobril Münchenis ja seejärel Kreekaga teist korda 4. oktoobril.