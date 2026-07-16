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Märtin nimetati Eesti Spordi Kuulsuste Halli

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Markko Märtin 2019. aasta Rally Estonial
Markko Märtin 2019. aasta Rally Estonial Autor/allikas: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
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Sel nädalavahetusel võtab Tartu linna ja Lõuna-Eesti teed üle WRC Delfi Rally Estonia, mille avatseremoonia peeti Tartu Raekoja platsil.

Avatseremoonia käigus kuulutas Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liige Siim Randoja, et Markko Märtinist sai Eesti Spordi Kuulsuste Halli liige. "Ma pole eriline auhindade inimene, aga see on üks väheseid, mille saab vastu võtta ilma midagi tegemata," rääkis esimese eestlasena WRC-sarjas sõitnud Märtin.

"Lõpuks on Eesti Spordi Kuulsuste Hallis ka mootorisportlane. Meil on palju suuri sportlasi, aga ma olen esimene, kes neljal rattal sinna pääses. See on väga suur asi, selle ala ajalugu meie riigis on väga pikk. Usun, et neid nimesid lisatakse veel, aga mul on heameel olla esimene. Ma usun, et mu tulemused ei ole põhjus, miks Kuulsuste Halli sain. Kunagi E.O.S rallit korraldades tahtsime tuua Eestisse uusi ideid, kaasaegse ralliürituse. Tahtsime näidata inimestele, kuidas seda Euroopas korraldatakse. See oli edukas ja nüüd on sellest ideest kasvanud välja selline ralli," rääkis Märtin.

"Nüüd läheb siit ideid laia ilma, teised rallid õpivad Eesti korraldajatelt. See on suurepärane näide sellest, kuidas eestlased võivad midagi tõeliselt erilist teha," lisas rallilegend. "Meil on mitu vinget sõitjat, ralli on heas kohas."

Tartu Raekoja platsil võeti kõik sõitjad vastu ning laval käisid ka kõik kuus WRC2 klassis võistlevat eestlast. "Kui nendest meestest siin keegi närvis on, siis see olen mina. Närvikõdi on omajagu, aga üritan nautida ka. Eks ole näha, kuidas läheb. Igatahes on äge siin olla!" rääkis Jaspar Vaher, kes teeb kodustel teedel oma WRC-debüüdi.

Samuti esmakordselt MM-rallil osalev Karl Martin Volver ütles, et sõidab järgmise aasta jaoks. "See on meie esimene kord WRC rallil, see tuleb suur väljakutse. Saame kogemust selles keskkonnas nende fännidega. Olen veidi närvis, aga esimene kord vist võib olla. Oleme väga rahul, et oleme siia jõudnud. Oleme kogemuse pärast tulnud ja teeme tööd järgmiseks aastaks. Võtame maksimumi, mis võtta saame," rääkis ta.

Joosep Ralf Nõgene tõi välja stardinimekirja tugevuse ning eestlaste omavahelise konkurentsi. "Võrreldes eelmise aastaga on tase tunduvalt tõusnud. Raske on leida tugevamat stardinimekirja, kui arvestada kõiki eestlasi. See tuleb üks suur võitlus," rääkis Nõgene. "Tuleb üks väga tummine võistlus, esiteks eestlaste vahel omaette ja kogu selle konkurentsi keskel tuleks seda nautida ka. Samas kõige suurem nauding on see, kui saad võidelda kõrgete kohtade eest."

Romet Jürgenson rääkis, et kodupubliku ees sõitmine on alati teistsugune kogemus. "Ott [Tänak] rääkis alati, et siin on teistsugune tunne, aga ma ei saanud toona sellest aru. Nüüd ise siin seistes kindlasti saan! Fännid aitavad meil endast ja autost maksimumi välja võtta, see tuleb vinge ralli," rääkis Jürgenson. "On lahe, et uus põlvkond on peale kasvamas. Isegi kui Ott ja Martin on praegu pausi teinud, siis on tore näha, et ralli ikka Eestis elab!"

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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