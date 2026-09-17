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Pesur ja Randalu lõpetasid Drift Mastersi hooaja esikümnes

Autosport
Kevin Pesur
Kevin Pesur Autor/allikas: Pille Russi
Autosport

Drift Mastersi Eesti sõitjad Kevin Pesur ja Oliver Randalu lõpetasid 2026. aasta hooaja maailma ühes tugevamas driftisarjas esikümnes. Hooaja viimasel etapil Varssavis jõudis Randalu kaheksa parema hulka, Pesur aga 16 parema sekka. Hooaja kokkuvõttes kuulus Randalule kaheksas ja Pesurile üheksas koht.

Drift Mastersi seitsme etapiga hooaeg sai lõpu Poolas Varssavi PGE Narodowy rajal. Etapi võitis Conor Shanahan, teiseks tuli Paweł Korpuliński ning kolmanda koha saavutas James Deane. Korpuliński kindlustas oma esimese Drift Mastersi meistritiitli kodupubliku ees, vahendab autosport.ee.

Randalu sõnul oli meeskonna eesmärk lõpetada hooaeg vähemalt esikümnes, kuid maksimumiks seati enne hooaega koht esiviisikus. "TOP 5 saavutamine oleks nõudnud ka veidi õnne ning mõne konkurendi varasemat väljalangemist," lisas ta. Hooajaga jääb Randalu rahule. "Saavutasime seatud miinimumeesmärgi ja näitasime kogu hooaja jooksul head kiirust, agressiivsust ning võitlusvaimu," lausus ta.

Pesuri hooaja üks tähtsamaid hetki saabus juba kolmandal etapil Iirimaal Mondello Parkis, kus saavutas kolmanda koha. Pesur hindas ka viimast etappi kordaläinuks. "Viimane etapp läks meie jaoks hästi. Kvalifikatsioon õnnestus ning ka sõidud olid tugevad. Suutsime terve nädalavahetuse vältel näidata head taset ning hoidsime hooaja kokkuvõttes oma koha esikümnes, mis oli üks meie peamisi eesmärke," ütles Pesur.

Drift Mastersi meistriks krooniti lõpuks Paweł Korpuliński 509 punktiga. Teise koha saavutas Conor Shanahan 474 ja kolmanda Piotr Więcek 468 punktiga.

Toimetaja: Henrik Laever

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