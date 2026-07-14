Glinka alustas Kanadas võiduga
Eesti tennisist Daniil Glinka (ATP 167.) alustas Kanadas Quebeci provintsis Granbys toimuvat ATP Challenger 75 taseme turniiri võiduga.
Seitsmenda paigutusega Glinka läks kõvakatte turniiri põhitabeli avaringis vastamisi ameeriklase Garrett Johnsiga (ATP 382.) ja võitis 7:6 (7:2), 6:3.
Seejuures esimeses setis jäi Glinka kaks korda murdega taha, aga tuli 2:5 seisust välja ja viis seti kiiresse lõppmängu, kus domineeris juba kindlalt.
Teise seti alguses murdis ta korra vastase pallingu ja sellest piisas - kumbki mängija ei jõudnud järelejäänud seti jooksul kordagi isegi 40:40 seisuni, rääkimata murdepallidest.
Järgmisena ootab Glinkat austraallane Philip Sekulic, kes hoiab maailma edetabelis 317. kohta.
Toimetaja: Siim Boikov