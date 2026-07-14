Glinka alustas Kanadas võiduga

Seitsmenda paigutusega Glinka läks kõvakatte turniiri põhitabeli avaringis vastamisi ameeriklase Garrett Johnsiga (ATP 382.) ja võitis 7:6 (7:2), 6:3.

Seejuures esimeses setis jäi Glinka kaks korda murdega taha, aga tuli 2:5 seisust välja ja viis seti kiiresse lõppmängu, kus domineeris juba kindlalt.

Teise seti alguses murdis ta korra vastase pallingu ja sellest piisas - kumbki mängija ei jõudnud järelejäänud seti jooksul kordagi isegi 40:40 seisuni, rääkimata murdepallidest.

Järgmisena ootab Glinkat austraallane Philip Sekulic, kes hoiab maailma edetabelis 317. kohta.