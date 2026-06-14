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Glinka ja ta paariline pidid ATP turniiri finaalis vastaste nappi paremust tunnistama

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Tennis

Eesti tennisist Daniil Glinka ja Kreeka mängija Stefanos Sakellaridis jäid Stuttgarti ATP muruväljakuturniiri paarismängu finaalis napilt tiitlist ilma, kaotades Saksamaa paarile Yannick Hanfmannile ja Jan-Lennard Struffile 6:7 (2), 6:3, 9:11.

Tasavägises avasetis ei õnnestunud kummalgi paaril teenida ainsatki murdepalli ning sett läks kiiresse lõppmängu. Seal osutusid Hanfmann ja Struff 7:2 paremaks.

Teises setis haarasid Eesti-Kreeka duo initsiatiivi. Nad vormistasid kohtumise ainsa servimurde ning võitsid seti kindlalt 6:3, viies finaali otsustavasse super tie-break'i.

Otsustavas lühimängus päästsid Glinka ja Sakellaridis seisul 7:9 kaks järjestikust matšpalli ning viigistasid seisu 9:9-le. Kaks viimast punkti kuulusid siiski Hanfmannile ja Struffile, kes kindlustasid 11:9 võiduga turniirivõidu.

Statistika näitas, kui tasavägine finaal tegelikult oli. Glinka ja Sakellaridis lõid rohkem ässasid (6:5), võitsid rohkem punkte teiselt servilt (73% võrreldes vastaste 53 protsendiga) ning realiseerisid kohtumise ainsa murdepalli. Otsustavaks sai aga sakslaste erakordselt tugev esimene serv – Hanfmann ja Struff võitsid koguni 93 protsenti punktidest esimeselt servilt ning kokku neli punkti rohkem kui vastased (68:64).

Finaalikoht tähistas Eesti meeste tennise jaoks haruldast saavutust. Glinkast sai teine Eesti meestennisist, kes on jõudnud ATP-turniiri paarismängu finaali. Varem oli selleni küündinud vaid Toomas Leius, kes mängis ATP tasemel paarismängu finaalis 1969. aastal Aucklandis.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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