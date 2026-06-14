Glinka ja ta paariline pidid ATP turniiri finaalis vastaste nappi paremust tunnistama

Eesti tennisist Daniil Glinka ja Kreeka mängija Stefanos Sakellaridis jäid Stuttgarti ATP muruväljakuturniiri paarismängu finaalis napilt tiitlist ilma, kaotades Saksamaa paarile Yannick Hanfmannile ja Jan-Lennard Struffile 6:7 (2), 6:3, 9:11.

Tasavägises avasetis ei õnnestunud kummalgi paaril teenida ainsatki murdepalli ning sett läks kiiresse lõppmängu. Seal osutusid Hanfmann ja Struff 7:2 paremaks.

Teises setis haarasid Eesti-Kreeka duo initsiatiivi. Nad vormistasid kohtumise ainsa servimurde ning võitsid seti kindlalt 6:3, viies finaali otsustavasse super tie-break'i.

Otsustavas lühimängus päästsid Glinka ja Sakellaridis seisul 7:9 kaks järjestikust matšpalli ning viigistasid seisu 9:9-le. Kaks viimast punkti kuulusid siiski Hanfmannile ja Struffile, kes kindlustasid 11:9 võiduga turniirivõidu.

Statistika näitas, kui tasavägine finaal tegelikult oli. Glinka ja Sakellaridis lõid rohkem ässasid (6:5), võitsid rohkem punkte teiselt servilt (73% võrreldes vastaste 53 protsendiga) ning realiseerisid kohtumise ainsa murdepalli. Otsustavaks sai aga sakslaste erakordselt tugev esimene serv – Hanfmann ja Struff võitsid koguni 93 protsenti punktidest esimeselt servilt ning kokku neli punkti rohkem kui vastased (68:64).

Finaalikoht tähistas Eesti meeste tennise jaoks haruldast saavutust. Glinkast sai teine Eesti meestennisist, kes on jõudnud ATP-turniiri paarismängu finaali. Varem oli selleni küündinud vaid Toomas Leius, kes mängis ATP tasemel paarismängu finaalis 1969. aastal Aucklandis.