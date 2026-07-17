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Glinka langes Kanadas välja

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Tennis

Daniil Glinka (ATP 167.) kaotas Granby Challenger 75 turniiri 2. ringis Philip Sekulicile (Austraalia, ATP 317.) 1:6, 6:1, 3:6.

Taseme poolest oli Glinka mäng kõikuv. Esimeses setis ei tulnud Glinkal midagi välja, ainult esimese servi õnnestumisprotsenti (69) võis lugeda heaks, aga ta ei suutnud sellega domineerida. Vastane sai tõrjed hästi üle ja tekkinud pallivahetustes eksis pigem Glinka, vahendab tennisnet.ee.

Teise seti esimeses geimis tegi Glinka kaks topeltviga. Kõik ülejäänud punktid suutis eestlane oma servil võita. Kui esimeses setis teenis ta esimese pallingu punktidest 50, siis nüüd teenis eestlane 100% pallingu punktidest. Samal ajal hakkas pallivahetustes eksima hoopis Sekulic, mille peale Glinka murdis üsna kergelt kaks tema pallingut. Seisul 5:0 oli Glinka loovutanud kokku vaid viis punkti.

Otsustavas setis jäi Glinka 0:2 taha, kuid murdis tagasi. Edasi ei õnnestunud aga kummalgi mängijal oma serviga midagi teha. Vastastikused murded kestsid seisuni 2:4, kuni Glinka enam tõrjegeimi kätte ei saanud. Vastane jäi ühe murdega ette ja kindlustas võidu. 

ATP turniiridel antakse alati ka mängijat servile ja tõrjele hinnang reitingu näol. Eestlasel oli see teises setis setis 334, mis on parem kui näiteks Jannik Sinneri keskmine (304). Kolmandas setis oli tema reiting 141. 

Toimetaja: Lisette Holst

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