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Mölder alustas Poolas võidukalt, duelli Tammega siiski ei tule

Tennis
Markus Mölder
Markus Mölder Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tennis

Eesti tennisist Markus Mölder alustas Poolas Srzeszowis toimuvat ITF-i M15 kategooria turniiri kahesetilise võiduga. Kristjan Tamm sai avaringis kaotuse, võidu puhul oleksid eestlased juba teises ringis kokku läinud.

21-aastane Mölder (ATP 894.) alistas itaallase Lorenzo Ferri (ATP 1872.) avasetis nulliga ja pikendas teises setis oma võiduseeria üheksale geimile, misjärel õnnestus Ferril vahe ühele geimile lihvida. Eestlane lõpetas siiski kindlalt ning vormistas kindla 6:0, 6:4 võidu. Mölder realiseeris teiselt servilt lausa 96,7-protsendilise eduga (Ferri 77%) ning realiseeris oma seitsmest murdevõimalusest viis.

Teises ringis oli õhus eestlaste duell, kuid Kristjan Tamm (ATP 1081.) pidi oma avaringi matšis tunnistama norralase Leyton Rivera (ATP 1144.) paremust tulemusega 3:6, 1:6.

Elena Malõgina langes Gdanskis toimuval W50 kategooria turniiril konkurentsist juba avaringis, kui poolatar Daria Kuczer (WTA 1188.) kindla 6:1, 6:2 võidu teenis. Eesti naiste esireket osaleb ka paarismängus, kus ta sai tšehhitari Ivana Sebestovaga esimese asetuse ning vabapääsme veerandfinaali.

Oliver Ojakäär ja Johannes Seeman langesid USA-s Claremontis toimuval M15 kategooria turniiril paarismängus samuti konkurentsist, kui pidid tunnistama itaallase Lorenzo Claverie ja ameeriklase Nathan Coxi paremust tulemusega 6:4, 6:4. Ojakäär osaleb ka üksikmänguturniiril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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