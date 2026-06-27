Mölder ja Tamm võitsid kahenädalase vahega teise ITF-i turniiri

Tennisistid Markus Mölder ja Kristjan Tamm võitsid paar nädalat tagasi Vaasas toimunud ITF-i M15 turniiril meeste paarismängu ning said samaga hakkama sel nädalal Poolas Rzeszowis.

Mölder ja Tamm alistasid Poola turniiri finaalis asetamata Tšehhi paari Patrik Homola ja Jan Hrazdili 5:7, 7:5, 10:8.

Esimeses setis ei olnud seisuni 5:5 ühtki murret, aga siis õnnestus vastastel eestlaste servigeim kätte saada ja oma hoida. Teises setis juhtisid eestlased 3:1, aga tšehhid said murde tagasi. Eestlased tegid otsustava murde seti viimases geimis, vahendab Tennisnet.ee.

Otsustavas tie-break'is juhtisid eestlased 1:0, aga seejärel olid kaua ühe-kahe punktiga ees vastased, kuni seisul 7:6 said uuesti edu Mölder ja Tamm. Eestlased enam ei andnud juhtohjasid käest ning realiseerisid seisul 9:8 esimese matšpalli.

"Seekord mängisime kõigest ühe tie-break'i turniiri peale, kuid kui see kõrvale jätta, siis ega palju erinevat pole. Energia on meil Kristjaniga hea ning suutsime päris enesekindlalt mängida sel nädalal. Tunne on hea!" rääkis Mölder vahetult pärast võitu.

Tamm teenis oma karjääri kaheksanda ITF-i turniirivõidu ning viienda paarismängus. Mölder saavutas oma neljanda turniirivõidu, neist kolm on tulnud paarismängus.