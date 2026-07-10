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Mölder alistas Ojakääru ja tuli esmakordselt Eesti meistriks

Tennis
Tennise Eesti meistrivõistluste meeste üksikmängu finaal: Markus Mölder – Oliver Ojakäär
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38 pilti
Tennis

Tennise Eesti meistrivõistlustel võidutses meeste üksikmängus esimest korda Markus Mölder, kes teenis finaalmatšis võidu Oliver Ojakääru üle.

Kodustel meistrivõistlustel esimese asetuse saanud Mölder alustas finaalmatši tugevalt, kui võitis esimesed kolm geimi. Kolmanda asetusega Ojakäär jõudis seejärel veel kahe geimi kaugusele, aga Mölder vormistas kindla 6:3 võidu.

Teine sett möödus tasavägiselt ning mehed vahetasid Ojakääru juhtimisel geimivõitusid kuni tie-break'ini välja, kus pani oma paremuse maksma Mölder, kes tuli 7:6 (7) võiduga esimest korda Eesti meistriks.

Mölder mängis finaalis kolmandat korda, viimasest neljast turniirist kolm on võitnud Kristjan Tamm ning 2023. aastal võidutses Daniil Glinka.

Õhtul peetakse Kalevi tenniseklubis veel segapaarismängu finaal, milles lähevad vastamisi Henry Ink - Grete Gull ning Karl Kiur Saar - Elizaveta Anikina.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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