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Tennise Eesti meistrivõistlustel said paika finalistid

Tennis
Foto: Rein Kompus
Tennis

Tallinnas toimuvatel tennise Eesti meistrivõistlustel selgusid neljapäeval nii nais- kui ka meesüksikmängu finalistid.

Naiste seas jõudis oodatult esikohamatšile kõrgeimalt paigutatud Elena Malõgina, kes sai poolfinaalis jagu turniirile erikutsega pääsenud Kiira Paškovist 6:0, 6:4.

Teise asetusega Andrea Roots pidi aga poolfinaali pooleli jätma. Vigastusega mänginud Roots jäi Nora Olivia Adamsoni vastu taha 1:5, misjärel otsustas edasisest loobuda.

Meesüksikmängu poolfinaalid kujunesid palju tasavägisemateks, sest mõlemas kohtumises läks tarvis kolme setti. Edasi said esimese asetusega Markus Mölder ja kolmanda paigutusega Oliver Ojakäär.

Mölder oli parem Denis Maijorovist 6:2, 1:6, 6:2 ja Ojakäär alistas teise asetusega Kristjan Tamme 6:7, 7:6, 6:3.

Lisaks üksikmängudele selguvad reedel ka Eesti meistrid nais- ja meespaarismängus ning segapaarismängus.

Toimetaja: Siim Boikov

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