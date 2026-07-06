Eesti korvpallikoondis kaotas Tšehhile MM-valikmängu, aga pääses edasi

Tempokalt alanud mängus jõuti juba neli ja pool minutit enne avaveerandi lõppu seisuni 18:18, Eestil oli korvi all võõrustajate pikkadega raskusi ning kaitses oldi mõnes olukorras võib-olla liiga pehmed. Avapoolaja teiseks märksõnaks oli ka visketabavus: Eesti tabas oma 15 kaugviskest vaid 2, kuid 18 kahepunktiviskest läbisid rõnga 13.

Teine poolaeg oli rabe ning mõlemad meeskonnad tegid palju eksimusi: Tšehhi tegi kolmandal veerandajal kuus ja Eesti kolm pallikaotust. Kui avapoolaeg lõppes Eesti 37:41 kaotusseisus, siis kolmandal perioodil lubasid eestlased võõrustajatel visata vaid 11 punkti ning viimast kümmet minutit alustati Eesti 53:52 eduseisus.

Tšehhi alustas otsustavat veerandaega 11:0 vahespurdiga, aga Stefan Vaaks tabas kolme minutiga kolm tähtsat kaugviset ning Eesti haaras kaks ja pool minutit enne kohtumise lõppu 69:68 eduseisu. James Karnik viis pealtpanekuga võõrustajad 1.42 enne lõpusireeni taas juhtima ning pärast Janari Jõesaare valesöötu tegi Ondrej Sehnal vahe kolmepunktiliseks.

Maik-Kalev Kotsar kahandas veel kuus sekundit enne lõpusireeni vahe kahele punktile, aga viimastel sekunditel ei õnnestunud Eestil vaheltlõiget teha ja Tšehhi teenis 75:73 võidu.

41-protsendiliselt viskeid tabanud Eesti resultatiivseimad olid 19 punkti visanud Kotsar ja Vaaks, Illinois' ülikooli tagamängija tabas sealjuures viis kaugviset 12-st. Kotsar lisas ka üheksa lauapalli, Konontšuk panustas üheksa punkti ja kuue lauapalliga. Sehnal kogus Tšehhi parimana 15 punkti ja kaheksa korvisöötu, 35 minutit platsil rassinud Krejci arvele jäi 12 punkti.

Mängu võitmine oleks Eestile toonud ka valikgrupi võidu, sellele vaatamata tagasid eestlased edasipääsu teise ringi, kus lisaks meie grupi kolmele parimale lisanduvad G-valikgrupist Prantsusmaa, Soome ja Ungari.

Enne mängu:

Reedel alistas Eesti meeskond kodusaalis Sloveenia koguni 93:62 ja on valiksarja esimese ringi viimase mänguvooru eel soodsas seisus, sest juhib kolme võidu ja kahe kaotusega H-valikgruppi.

Grupist pääseb valiksarja teise ringi edasi kolm parimat meeskonda neljast. Kui Tšehhi võidab esmaspäeval Eestit ja Rootsi Sloveeniat, on kõigil neljal koondisel kolm võitu ja kolm kaotust, aga Eesti jääks kolme parima seast välja vaid juhul, kui Tšehhis saadaks 30-punktiline kaotus ning Rootsi alistaks samal ajal sloveenid samuti suureskooriliselt.

"Nad on pika tagaliiniga, nende pikad ei ole domineerivad pikad, vaid meeskonnamängijad," iseloomustas peatreener Heiko Rannula Tšehhi koondist. "Nende jõubalanss on rohkem tagaliinis. Neid eristab see, et nad mängivad kõvasti agressiivsemat, isegi riskeerivat kaitset. Nende agressiivse kaitse vastu ei tohi me teha pallikaotusi, aga kindlasti on seal kohti, mida saame rünnata. Mängijatel peab olema piisavalt julgust ja enesekindlust, et individuaalselt otsuseid vastu võtta."

Eesti koosseis mänguks Tšehhi vastu jääb samaks, mis oli kolm päeva varem Sloveeniaga mängides. Kuigi vahepealsel ajal rabas Eesti spordiüldsust uudis Kerr Kriisa vahistamisest USA-s, ei usu Rannula ega alaliidu peasekretär Gerd Kiili, et see meeskonda segab.

"Ma valetaks, kui ma ütleks, et sellest pole juttu olnud. Aga põhiteema see meil ei ole, me keskendume mängule," sõnas Rannula. "See on elu osa, selle jaoks ei saa liialt valmis olla, aga me oleksime nõrgad, kui laseksime sellistel asjadel ennast mõjutada nii palju, et sellest hakkab sõltuma meie mängutulemus," lisas Kiili.

Eesti koondise koosseis mänguks Tšehhiga:

Stefan Vaaks, Kasper Suurorg, Leemet Böckler, Joonas Riismaa, Sander Raieste, Kaspar Treier, Kregor Hermet, Janari Jõesaar, Artur Konontšuk, Markus Ilver, Matthias Tass, Maik-Kalev Kotsar.