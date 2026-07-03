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Eesti korvpallikoondis alistas kodusaalis Sloveenia koguni 31 punktiga

Korvpalli Eesti koondis
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Foto: Siim Lõvi / ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis alistas MM-valiksarjas kodusaalis Sloveenia 93:62 (22:16, 24:15, 27:20, 20:11) ning teenis kahe kaotuse kõrvale kolmanda võidu.

Esimene veerandaeg algas punkt-punkti mänguga, aga Eesti korjas avaveerandi lõpus kaheksa punkti järjest ja võitis esimese veerandaja 22:16. Sloveenia tuli teise veerandaja alguses paaril korral viie punkti kaugusele, kuid Eesti lähemale ei lubanud ning rebis peagi 13:0 spurdi toel eest ära, juhtides parimal hetkel 18 punktiga (42:24). Veerandaja lõpus mäng veidi võrdsustus ja poolajapausile mindi Eesti 46:31 juhtimisel.

Teine poolaeg mängupilti erilist muutust ei toonud. Eesti jätkas dikteerimist ja juhtis kolmanda veerandaja keskpaigast alates rohkem kui 20 punktiga. Lõpuks kujunesid Eesti võidunumbriteks 93:62.

Stefan Vaaks viskas Eesti resultatiivseimana 20 punkti. Neli kaugviset tabanud Artur Konontšuk lisas omalt poolt 19 punkti ning hiilgavas hoos oli Maik-Kalev Kotsar, kes jäi napilt ilma kolmikduublist, kogudes enda arvele 12 punkti, 12 lauapalli ja üheksa resultatiivset söötu. Sloveenia särgis küündis ainsana kahekohalise punktisummani Gregor Hrovat, kes tõi 11 punkti.

"Täna oli kindlasti meeskondlik võit. Oleme selline sats, kes tahab, et kõik mängijad saaksid skoorida. Seepärast andsid kõik võimalusel lisasöödu ja võitlesid palli eest. See oli kindlasti täna võidu võti," rääkis Janari Jõesaar.

"Sloveenia ei saanud meie rütmiga ja tempoga hakkama. Niipea, kui saime kaitses pidama ja rünnakul jooksma, siis läksime oma teed. Kõik läks plaanipäraselt: vähe pallikaotusi, kõva võitlus ja tegime omad liikumised lõpuni. Meeskonnal oli hästi hea kannatlikkus. See kõik aitas," lisas ta.

Eesti tabas viskeid väljakult 50-protsendilise täpsusega (35/70), kolmeste visketäpsus oli 34,3 protsenti (12/35). Sloveenia näitajad olid vastavalt 35,6 protsenti (21/59) ja kolmepunktivisetel 23 protsenti (6/26). Eesti jäi lauavõitluses peale 44:32, samuti jagati rohkem tulemuslike sööte (27:12). Pallikaotusi kogunes Eesti arvele seitse ja Sloveenia arvele 11.

Eesti tõusis H-alagrupis uueks liidriks. Edasipääs valiksarja järgmisesse faasi tuleb kindlustada esmaspäeval Tšehhis.

Seis H-alagrupis: 1. Eesti (3-2), 2. Sloveenia (3-2), 3. Tšehhi (2-3), 4. Rootsi (2-3).

Enne mängu:

Eesti alistas esimeses omavahelises kohtumises Sloveenia võõrsil ühe punktiga. Kodumängus tuleb Eestil hakkama saada ilma Kristian Kullamäe ja Henri Drellita, samas on nüüd koondisele appi tulnud Maik-Kalev Kotsar.

"Kristianil on väga pikk ja raske hooaeg selja taga. Tervis ei taastunud päris ära ja võtsime vastu otsuse, et ei võta suuri riske ja laseme tal kosuda. Järgmiseks aknaks on ta olemas. Drellil ilmnesid väikesed mootoriprobleemid – süda andis natuke märku. Tegime uuringud ja nüüd jäi ettevalmistusaeg liiga lühikeseks. Ei olnud mõtet viimasel hetkel muutusi teha," selgitas rahvusmeeskonna peatreener Heiko Rannula.

Sloveenia kõige olulisemaks puudujaks on nende NBA staar Luka Doncic. "Doncicit ei ole, aga kui vaadata noori tagumisi, kes mängivad Hispaania liigas ja on väga kõvade klubide radaritel. Samamoodi on igal mängija kogemus top liigades. Neil on kvaliteeti piisavalt ja nad on viimasel ajal kokku mänginud koosseis. Korvi all ka varu olemas. Kerget ei tule midagi," märkis Rannula.

Rannula arvates peab Eesti üheks võidu võtmeks olema stabiilne kaitsemäng: "Vaadates eelmist mängu Lätiga, kuidas me alustasime. Vaadates ka eelmist akent – täna peame olema kaitses stabiilsemad. Läti vastu alustasime ka väga pehmelt. Sloveenia on rünnakule orienteeritud meeskond. Nad mängivad alati kiirelt. Täna on neil küll noorem koosseis, aga ikkagi väga talendikas koosseis. Peame kaitses mängu kontrolli alla saama ja siis tuleb rünnak järele ka."

Eestil on MM-valiksarjas nelja vooru järel kirjas kaks ja Sloveenial kolm võitu. Kahe võidu peal on samuti Tšehhi, kellega Eesti kohtub võõrsil tuleval esmaspäeval. Rootsi arvel on üks võit. Edasi järgmisesse faasi pääsevad neljast koondisest kolm paremat.

Eesti koondise koosseis mänguks Sloveeniaga:

Stefan Vaaks, Kasper Suurorg, Leemet Böckler, Joonas Riismaa, Sander Raieste, Kaspar Treier, Kregor Hermet, Janari Jõesaar, Artur Konontšuk, Markus Ilver, Matthias Tass, Maik-Kalev Kotsar.

Toimetaja: Henrik Laever

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