Rannula loodab Veesaart koondises näha: äkki on võimalik midagi ära teha

Eesti korvpallikoondis pääses maailmameistrivõistluste valiksarjas teise ringi alagrupi võitjana. Edasi pääsesid ka Sloveenia ja Rootsi, välja langes Tšehhi. Peatreener Heiko Rannula loodab, et valiksarja jätkudes on meeskond parimas võimalikus koosseisus.

Tšehhile napilt alla jäänud Eesti korvpallikoondis oli teel Brnost koju, kui selgus, et nad lähevad edasi alagrupi võitjana, sest Rootsi alistas Miami Heati tagamängija Pelle Larssoni vedamisel Ljubljanas üheksa punktiga Sloveenia. MM-valiksarja tihedas H-alagrupis kogusid kõik neli meeskonda kolm võitu ja kolm kaotust. Määravaks sai punktide vahe. Eestiga koos pääsesid edasi Sloveenia ja Rootsi, MM-sari lõppes Tšehhi jaoks.

"Alagrupi võit näitas, et me olime võib-olla kõige stabiilsem meeskond selles grupis, sest meil ei tulnud ühtegi sellist suurt ärakukkumist, mis Sloveenial ja Tšehhil olid," arvas koondise peatreener Heiko Rannula ERR-iga rääkides. "Loomulikult oli meie põhieesmärk edasi saada ja see, et esimeseks tulime, oli veel boonus, aga loomulikult päris rahule ei jäänud. Oleks tahtnud 4-2 lõpetada, mitte 3-3," lisas ta.

Alagrupis saadud võidud ja punktid võeti kaasa ja nüüd ootavad koondist vahegrupimängud Prantsusmaa, Soome ja Ungariga. Esmaspäeval suurelt Soome alistanud Prantsusmaal on all viis võitu ja 11 punkti. Soomel neli võitu ja kümme punkti, Ungaril kolm võitu. Eesti on vahegrupis üheksa punktiga kolmandal positsioonil, korvide vahe pluss 26 punkti. Vahegupi kolm paremat pääsevad MM-finaalturniirile.

"Positsioon on meil korralik. Me teame, et esimene aken on meil kohe Ungari võõrsil ja Soome kodus. See ongi selline võtmeaken. Kui me tahame midagi saavutada ja edasi jõuda, siis seal peab tulemuse ära tegema. Selge see, et Prantsusmaa on natukene teisest klassist ja võib-olla eest ära juba natukene. Meie selle väikese eelise, mis nüüd sellest grupist kaasa võtame, et meil on positiivne saldo Sloveenia ja Rootsiga. See kindlasti annab meile võimalust."

Peatreener Heiko Rannula loodab, et 27. augustil võõrsil Ungariga ja 30. augustil kodus Soomega on koondis parimas koosseisus. Suhlus käib ka värske NBA mehe Henri Veesaarega. Maik-Kalev Kotsar lendas Jaapanisse ja Stefan Vaaks USA-sse Illinois' ülikooli juurde.

"Tänase seisuga meie oleme omalt poolt kõik ära teinud ja nende ülikooli teatanud, et tahaks uueks aknaks teda tagasi saada. Vaaks ise tahab ka tulla kindlasti. Loodame, et kõik klapib. Kotsariga samamoodi on kokkulepe olemas. Nende koduklubiga on meil side hea ja siin ei tohiks probleeme tekkida. Lisaks ka Veesaarega suhtleme, et äkki on võimalik seal ka midagi ära teha."

"Täna on kokkulepped, nii palju kui neid teha saab, kõik positiivsed. Nii [Henri] Drell kui [Kristian] Kullamäe peaks olema ka siis valmis, aga loomulikult neil ei ole veel koduklubisid, et võivad mingid muutujad sisse tulla, aga lootus on, et saame täiskoosseisu kokku," lisas peatreener.