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Korvpallikoondise esimesed muljed Brnost: kuidas on võimalik nii väikeses saalis mängida?

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Korvpalli Eesti koondis

Sloveenia alistanud Eesti korvpallimeeskond noolib MM-valiksarjas alagrupi võitu. Viimases voorus on esmaspäeval vastaseks Tšehhi.

Kodus saadud fantastilise võiduga Sloveenia üle MM-valiksarjas alagrupi liidriks kerkinud Eesti korvpallimeeskond saabus laupäeva pärastlõunal lennuga Brnosse kaasas sajapealine toetajaskond.

Esmaspäeval minnakse alagrupi viimases mängus kokku Tšehhiga, kes pidi reedel tunnistama võõrsil Rootsi 11-punktilist paremust ja on alagrupis kolmandal kohal. Meeskonnaga on kaasas ka alaliidu president Priit Sarapuu.

Koondise mänedžer Raido Roos imestas, et nii oluline MM-valikmäng toimub väikeses saalis, mis mahutab ainult 2800 pealtvaatajat. "Saal on kindlasti huvitav. Alati tekib küsimus, kuidas on võimalik nii väikeses saalis mängida? Aga lõpuks, kui pall visatakse õhku, siis saali suurus ei loe. Kui aga loeme nõudeid ja mõtleme, et meid peedistatakse alati korralikult Unibet Arenaga, siis siin vist ei tohiks üldse mingit juttu olla. Hotelliga on väga hästi, sest selle valisime ise. Transport on siin ka huvitav, aga kõik muu on hästi. Lõpuks on oluline, et mäng tuleb ka hästi välja," rääkis Roos.

Iga võõrustaja kasutab oma nippe. Eesti delegatsiooni juht, 164 mängu koondise eest pidanud Kristjan Kangur hindas reedest 31-punktilist võitu oma kogemuste pagasi top kolm sündmuseks.

"Mängijana jäävad mängud ühtemoodi meelde. Nüüd natukene rohkem platsi kõrval olles jäävad teistmoodi meelde. Ma arvan, et Sloveenia mäng jääb ka paari aasta pärast top kolm mänguks. Võib-olla võit Serbia üle kunagi, kui ise sai platsil oldud ja võit Bulgaaria üle on need mängud, mis mulle esimesena meenuvad," meenutas Kangur.

Füsioterapeut Priit Lehismets võttis jõusaalis töö ette Maik-Kalev Kotsari õlaga. "Operatsiooni järel on õlg nii nagu ta on. Natukene jäigem, et sellega tuleb päris palju tegeleda. Need on tavapärased mängueelsed rutiinid. Paljud on vaadanud seda, mis me mängu ajal kasutame  – õlasidet. See hoiab tal õlga soojas. Kerge vibratsioon on sees, mis on talle väga hea, et olla mänguks valmis," rääkis Lehismets.

"Taastumine võtab ikkagi aega, sest õlg tuleb saada natukene stabiilsemaks ja liikuvamaks ning jõudu peab ka juurde tulema. Ma arvan, et liigume väga heas graafikus, et augustis oleks õlg veel parem ja 2029. aastaks oleks õlg täiesti terve. Sinna on veel väga pikk maa minna, aga liigume väga heas graafikus," lisas Lehismets.

Meeskonna vastupidavuse ja kiiruse eest kannab hoolt ÜKE treener Ott -Erik Kalmus. "Ise rõhutan väga palju kiirust ja võimsust. Tean, et nad saavad vastupidavuse erialatreeningutel, aga just seda kiiruse ja võimsuse komponenti pean mina oma treeningutes kõige rohkem rõhutama. Täna tegime pool tundi ja homme teeme pool tundi ja esmaspäeval tuleb lihtsalt käsi plaksutada," märkis Kalmus.

Meeskonna vaim on Eestil väga hea ja iga ühe panust hinnatakse kõrgelt ja siiralt. Eesti ja Tšehhi kohtumise otseülekanne algab ERR-i kanalitel esmaspäeval kell 17.50.

Toimetaja: Henrik Laever

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