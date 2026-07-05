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Rannula Tšehhi saalist: oleme Eestis viielised, aga siis tuled mujale...

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis läheb esmaspäeval Brnos mängus Tšehhi vastu kindlustama pääset MM-valiksarja järgmisesse ringi. Peatreener Heiko Rannula sõnul peab mängijatel jätkuma julgust ja enesekindlust.

ERR sai pühapäeval peatreener Rannulaga rääkida pärast meeskonna treeningut, kus mängiti läbi liikumisi. "Eks see on selline rutiinne tegevus, jookseme need asjad läbi, et meil oleks oma töö tehtud. Kindlad põhimõtted, mida peame teatud liikumiste juures tegema," rääkis Rannula. "Kokkuvõttes teame, et väljakul ei lähe alati asjad vihiku järgi, peame ikkagi olema valmis individuaalselt hea energiaga alustama."

"Nad on ikkagi pika tagaliiniga, nende pikad ei ole domineerivad pikad, vaid meeskonnamängijad," iseloomustas peatreener esmaspäevast vastast. "Nende jõubalanss on rohkem tagaliinis. Neid eristab see, et nad mängivad kõvasti agressiivsemat, isegi riskeerivat kaitset. Nende agressiivse kaitse vastu ei tohi me teha pallikaotusi, aga kindlasti on seal kohti, mida saame rünnata. Mängijatel peab olema piisavalt julgust ja enesekindlust, et individuaalselt otsuseid vastu võtta."

Pühapäeval rabas Eesti spordiüldsust uudis Kerr Kriisa vahistamisest. Äsja Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga liitunud tagamängijat süüdistatakse ookeani taga petuskeemis osalemises. "Ma valetaks, kui ma ütleks, et sellest pole juttu olnud. Aga põhiteema see meil ei ole, me keskendume mängule ja nii või naa, me detaile ei tea," sõnas Rannula.

Esmaspäevases valikmängus võõrustab Tšehhi Eestit Brnos 2800 pealtvaatajat mahutavas saalis, mille suurus on Eesti delegatsioonis tekitanud palju küsimusi. "See läheb sinna kategooriasse, et meie Eestis teeme alati kõike viieliselt, täidame kõiki reegleid, siis tuled mujale ja vaatad, et ju siis need reeglid ikka nii kivisse raiutud ei ole!" muheles Rannula. "Loomulikult koondisemängu jaoks pisike saal, aga oleme ka pisemates mänginud. See kindlasti ei tohi meid rivist välja lüüa."

Toimetaja: Anders Nõmm

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