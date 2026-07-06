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Rannula: tagaliinis asjad logisesid ja me jäime pehmeteks

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondise peatreener Heiko Rannula rääkis pärast 73:75 kaotust Tšehhile, et meeskond jäi MM-valiksarja esimese ringi viimases mängus pehmeks. Küll jääb Rannula lõppenud valikaknaga rahule.

"Igasugune kaotus on valus, aga Tšehhile teenitud võit, nemad kasutasid oma võimalused ära," rääkis Rannula pärast kohtumist ERR-ile. "Nad alustasid mängu palju füüsilisemalt, me olime täna ikkagi pehmed. Lõpuks saime mängu tagasi, aga nemad olid täna tegelikult paremad," lisas koondise juhendaja.

Mõlema meeskonna mängupilt oli esmaspäeval krobeline, tšehhid tegid kolmandal veerandajal kuus pallikaotust ja Eesti pääses ühe punktiga juhtima, aga otsustavat veerandaega alustasid võõrustajad 11:0 vahespurdiga.

"Täna meil asjad tagaliinis logisesid, see atmosfäär ja kõik muu ka mõjutab. Päevad on erinevad: täna me veel nii stabiilsed ei ole; on veel minna, et kontroll oleks ka võõrsil olemas," tõdes Rannula.

Eelmise nädala reedel alistas Eesti Sloveenia kodusaalis koguni 93:62. "Kokkuvõttes tegime tubli akna. Loomulikult, täna jääb see kripeldama, et me ei läinud nelja võiduga edasi, aga midagi teha ei ole. Tuleb vastast ka mõnikord kiita ja elame üle," lisas ta.

Eelmise aasta lõpus jäi Eesti esimeses omavahelises mängus Tšehhile alla 92:97. Tookord tegi võimsa mängu Tomas Satoransky, kes panustas 18 punkti ja koguni 16 resultatiivse sööduga, ent seekord endist NBA meest tšehhide koosseisus ei olnud.

Kaotusele vaatamata jätkab kolm võitu ja kolm kaotust saanud Eesti valiksarja teises ringis. Võidud-kaotused võetakse kaasa ning lisaks meie grupi kolmele parimale minnakse vastamisi G-grupi kolme parima ehk Prantsusmaa, Soome ja Ungariga.

"Tallinnas me ei saanud hakkama Satoranskyga ja täna me ei olnud kaitses meeskondlikult omal tasemel, teravus oli täna puudu. Alagrupimängud lähevad kaasa, eks see paneb meile põntsu, aga meie eesmärk on mäng korraga võtta ja järgmises ringis maksimum. Vastased on kõvad. Kõik tahame kõige paremini ja kõige kõrgemale, aga võtame samm samm haaval. Mul on lihtsalt väga hea meel, et teatud mehed olid koondises kohal. Kindlasti meil on potentsiaali selle pundiga veel paremaks saada," kinnitas Rannula.

Toimetaja: Anders Nõmm

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