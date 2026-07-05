Talts mängujuhita jäämist ei pelga: peaasi, et Kerr saaks eluga edasi minna

Nädala alguses Tartu Ülikooli korvpallimeeskonnaga käed löönud Kerr Kriisa on nüüd ookeani taga FBI vahi all. Valitseva Eesti korvpallimeistri spordidirektor Janar Talts tõdes ERR-iga rääkides, et olukord on šokeeriv, kuid loodab, et mängija saab oma probleemid lahendatud.

25-aastast Kriisat kahtlustatakse USA-s petuskeemis osalemises. Kahtlustuste järgi oli nelja USA ülikooli esindanud mängujuht seotud mitme miljoni suuruse dollari petuskeemiga, mille juured ulatuvad aega, mil ta esindas West Virginia ülikooli.

"Kindlasti on see šokeeriv, mitte ainult meie jaoks, aga kogu Eesti ja võib-olla ka Euroopa korvpalli jaoks on see karm teema," kinnitas korvpallikoondisega Tšehhis viibiv TÜ meeskonna spordidirektor Janar Talts pühapäeval ERR-ile.

Taltsi sõnul sai ta juhtumist teada öösel. "Agentidega käib suhtlus tihtipeale 24/7, seal ei valita kellaaegu ja päevi. Agent andis märku, et on probleemid tekkinud ja seis on selline. Väga palju rohkem infot ei ole, esmaspäeval võiks rohkem selguda. Eks nemad üritavad enda poolt nii palju teha, kui nad saavad, meie jälgime. Praegu on raske mingit seisukohta võtta, sest midagi otseselt teada ei ole. Praegu me oleme äraootaval seisukohal ning jälgime olukorda," sõnas TÜ spordidirektor.

2020. aastal ookeani taha kolinud Kriisa otsustas profikarjääri jätkata sünnilinnas Tartus ning klubi tegi lepingu-uudise teatavaks esmaspäeval. "Tal ei ole võib-olla paar hooaega väga õnnestunud, kuskilt pead ju uuesti profikossu teekonda uuesti alustama ja miks mitte Tartust, kust ta pärit on. Jõudsime õigele soonele ja teemadele, saime lepingu ära teha," kirjeldas Talts tehinguni jõudmist. "Mõned tugevamad Läti meeskonnad on teda kombanud, Euroopast oli ka huvi, aga keegi ei teanud võib-olla, mis seisud olid. Suhtlus oli kiire ja otsene, jõudsime tehinguni."

2023. aasta oktoobris määras NCAA Kriisale üheksa mängu pikkuse võistluskeelu, kui leiti, et ta sai Arizona ülikoolis õppimise ajal lubamatuid hüvesid. Kas sellised juhtumid ei olnud Tartu Ülikooli meeskonna jaoks ohu märkideks?

"Eks neid ohutulesid on väga paljude mängijatega. Meie jaoks on oluline ikkagi korvpallimängija," tõdes Talts. "Paljudel on varasemalt probleeme olnud, me ei saa sellesse kinni jääda, siis jääb valik väga väikeseks. Paljudel on võib-olla nooruse rumalusest tehtud vead, nüüd pead reaalses elus kiiresti aru saama, kuidas profikorvpallis ellu jääda. Eks me ikka kaalume plusse ja miinuseid, peame tegelema mängijate igapäevaprobleemidega. Eks see inimestega töötamine ongi töö osa."

Talts iseloomustab Kriisat kui nahaalset ja otsustusvõimelist mängijat. "Mäletan, kui ta oli väga väike põnn ja käis Saku Suurhallis juhtmeid välja tõmbamas: juba siis oli krutskeid täis! Aga ta on ikkagi korvpalli sees kasvanud, hea korvpallur. Seda ta näitas juba 16-aastaselt [Tartus mängides]. Meil oli veteranmängija Tanel Sokk, kelle jaoks oli rõõm, kui mõni noormängija hakkab trennis konkurentsi pakkuma," meenutas Talts.

Korvpalliliidu peasekretär Gerd Kiili rääkis ERR-ile, et alaliit on Kriisa ja tema lähedaste jaoks ühe telefonikõne kaugusel, kui neil peaks olema abi vaja. Kas abi pakub ka TÜ meeskond? "Ma ei ole jõudnud kõiki tahke poole päevaga lahti harutada. Oleme küll isaga [Valmo Kriisaga] suhelnud, eks seal on teadmatust nii palju, et raske on mingit abi pakkuda. Järgmine nädal toob natuke rohkem selgust, siis saab vaadata, kas suudame klubina kuskil abiks olla. Ootame ära, vaatame, mis siis saab, kui tulevad ametlikud vastused," vastas Talts.

See, et valitseval Eesti meistril tuleb nüüd uus tagamängija leida, pole Taltsi jaoks suurim mure. "See selleks, ma olen öelnud ka, et see on kõige väiksem probleem. Klubi seisukohalt kurb, aga mingi lootus püsib. Elu peab edasi minema, on see korvpalliga või ilma. Inimlik pool on olulisem, et Kerr saaks oma asjad korda ja eluga edasi minna. Meie töö läheb ikka edasi, tuleb uus mängija leida, see on osa igapäevast," rääkis Talts.