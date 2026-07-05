Korvpallikoondise mänedžer: kui NBA suveliiga saab läbi, siis suhtleme Veesaarega

Eesti korvpallimeeskond mängib Tšehhiga kohtumise Brno linnas 1975. aastal avatud Starez Arena Vodova kompleksist, mis koosneb kolmest hallist ja neist suurima halli peaareen mahutab kirjade järgi 2800 pealtvaatajat. Eesti meeskonna mänedžer Raido Roos arvas olusid kohal nähes, et pigem on see number oluliselt väiksem.

Raido, koondis on nüüd natukene saanud kohaneda siin Brnos oludega. Saalist vist kõige rõõmsamad muljed ei ole, arvestades kui pisike see on.

Saal on kindlasti huvitav. Alati tekib küsimus, kuidas on võimalik nii väikeses saalis mängida? Aga lõpuks, kui pall visatakse õhku, siis saali suurus ei loe. Kui aga loeme nõudeid ja mõtleme, et meid peedistatakse alati korralikult Unibet Arenaga, siis siin vist ei tohiks üldse mingit juttu olla. Hotelliga on väga hästi, sest selle valisime ise. Transport on siin ka huvitav, aga kõik muu on hästi. Lõpuks on oluline, et mäng tuleb ka hästi välja

Eks olete ka keerulisemates oludes mänginud.

Jah, oleme. See ei ole tegelikult üldse teema. Ei tahagi sellest väga palju rääkida, lihtsalt korraldusliku poole pealt on alati huvitav näha, kuidas on võimalik mängu korraldada ja kuidas meie seda teeme. Ma arvan, et me siis ei tohi väga nuriseda selle üle, mis me Eestis teeme.

Tšehhidel on siin mitu asja ka käsil.

Jah, neil on tüdrukute U-17 MM tulemas. Kui meie koondiseaken saab esmaspäeval läbi, siis kolm päeva hiljem algab tüdrukute MM. Iseenesest on see väga suur üritus ja võib-olla on meie tingimused sellest tingitud. Aga kokkuvõttes standard on standard. Seda võiks nagu hoida, aga noh, võib-olla alati ei tule välja.

Sinu käsi on kogu aeg kuum mitmel rindel, sest mehed annavad sulle aru, kus nad on, mis nad teevad, kuhu lähevad. Eesti koondises on mitmel mehel olnud klubivahetus. Ole hea ja räägi, kes kuskil on ja kes veel vaba on.

[Artur] Konontšuk on nüüd Saksamaal, Rostockis. See on juba teada. Matthias Tass liikus Poola-siseselt Lublinisse. [Leemet] Böckler samamoodi vahetas Poolas klubi, tema on nüüd Gornikus. [Joonas] Riismaa läks Itaalias Sassarisse. [Sander] Raieste jääb sinna, kus ta oli ehk Murciasse. Mingeid üllatusi vist rohkem ei ole. Markus Ilver on ka Varssavi Legiaga liitunud.

Kes võiks veel uue, hea välislepingu teenida?

Praegu on veel natukene vara öelda. Mängijateturg on avatud ja töötab täie rauaga. Mängijad peavad koondisemängud ära ning kui tuleb hästi välja, siis tuleb siin võib-olla ka uusi klubisid mängijatele.

Sa kindlasti jälgisid suure huviga, kuhu Henri Veesaar liigub. Mida tema ühinemine Atlanta Hawksiga Eesti korvpalli jaoks tähendab?

Noorte puhul tõstab kindlasti huvi korvpalli vastu. Siin ei ole mingit küsimust. Meil kõik noored tahavad olla Veesaared ja [Stefan] Vaaksud. Praegu on meil kokkulepe Veesaarega niimoodi, et kui NBA suveliiga saab läbi, siis suhtleme temaga rahulikult. Näeme, mida tulevik toob ja mis tal endal klubi poolt teada on. Võtame samm-sammult.

Täna ei oska öelda, millal ta saaks koondisega liituda. Las ta naudib ja teeb seda, mida ta kõige paremini oskab ja siis jõuame ka sinna.

Kui Veesaar hakkab koondisesärgis mängima, siis kindlasti näete, et sügisel lähevad korvpallitrennid täis.

Seda saab tavaliselt hinnata seitsme-kaheksa aasta pärast. Esialgu on keeruline, sest tullakse trenni ja minnakse ära. Keegi ei ole mingit suurt statistikat teinud, aga kui võtame näiteks 2007 ja 2008 sünniaastaid ja Eesti noortekoondiseid, siis nad on ikkagi üsna tublid. Ja kui vaatad, millal nad trenni läksid, siis see toimus umbes 2015. aasta Riia EM-i ajal. Siit võib otsida paralleeli, et korvpall oli pildis ja lapsevanemad nägid, kuhu lapsed trenni panna.

MM-sarjas on nüüd alagrupi võitmiseks vaja Tšehhit maha murda. Kuidas sulle tundub, kas mängime esmaspäeva edukalt?

Peame mängima. Ma vaatasin eile õhtul Artur Konontšuki intervjuud ja seal intervjuus oli jõudu. Ei aga tegelt, nali naljaks, meil on selge eesmärk. Tahame väga hästi esineda ja siit võtta kaasa kõige parema tulemuse. Kui räägime valiksarja järgmisest ringist, siis võit esmaspäeval annab meile väga hea variandi, mille peale võib-olla keegi ei oska täna mõelda või ei ole viitsinud nii kaugele mõelda. MM-ist tuleb tegelikult mõelda suurelt. See on meie kõigi eesmärk lõpuks ja üritame samm-sammult sinna minna.