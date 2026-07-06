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Viis kaugviset tabanud Vaaks: võtan seekord vastutuse enda peale

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis pidi esmaspäeval MM-valiksarjas võõrsil tunnistama Tšehhi 75:73 paremust. Kaotusele vaatamata tagati koht valiksarja teises ringis, aga võõrustajad andsid Eestile küllaga võimalusi valikgrupi võitmiseks.

19 punkti visanud ja üheksa lauapalli võtnud Eesti koondise kapten Maik-Kalev Kotsar tunnistas pärast mängu lõppu, et kahepunktiline kaotus on valus. "Palju praaki tuli sisse, lasime vastastel paar lihtsat viset, endal oli palju eksimusi. Sealt see tuli," oli keskmängija ERR-iga rääkides nördinud.

"Me oleks pidanud füüsilisemad olema, aga ei olnud. Siit tuleb õppida. Tšehhi oli mänguks valmis, nad olid agressiivsed ja füüsilised. Oleksime pidanud kohe esimesest sekundist vastama sama füüsisega ja mängu võitma," lisas Kotsar.

Sarnaselt Kotsarile viskas Eesti kasuks 19 punkti ka Stefan Vaaks. Kui Eesti jäi otsustava veerandaja alguses kümnepunktilisse kaotusseisu, tõid just tagamängija kolm kaugviset koondise tagasi.

"Võrreldes Sloveeniaga mängisid nad ebamugavat kaitset ja esimesel poolajal me väga kaitses pidama ei saanud. Täna lihtsalt ei läinud sisse," tõdes Vaaks. "Ma arvan, et täna jäi mäng meie taha, mitte, et Tšehhi meist oleks kuidagi üle olnud. Võtan vastutuse seekord enda peale: esimesed kolm veerandaega mängisin väga kehvasti. Oleks ma algusest peale hästi mänginud, oleks asi teine."

Toimetaja: Anders Nõmm

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