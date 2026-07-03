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Konontšuk: oleme noored ja julged ning seda rongi on raske pidurdada

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis alistas MM-valiksarjas kodusaalis Sloveenia 93:62 (22:16, 24:15, 27:20, 20:11). Eesti parimad punktitoojad Stefan Vaaks ja Artur Konontšuk ütlesid kui ühest suust, et rahvusmeeskonna suurimaks tugevuseks on ühtsus.

"Me teadsime, et oleme heas vormis. Me ei arvanud, et võidame 30+ punktiga, aga tundsime, et kui mängime samasuguse energiaga nagu Läti vastu, siis võib päris hea tulemus tulla," rääkis 19 punkti toonud Konontšuk ERR-ile.

Konontšuki sõnul oli edu võtmeks ühtsus. "Heiko ütles juba pärast eelmist mängu Läti vastu, et meil on ühtne punt. Kõik tegid täna skoori ja see oli põhjusega. Maikilt [Kotsar] peaaegu kolmikduubel, lisaks Vaaksi head söödud. Pall liigub meil hästi. Me jookseme, oleme noored ja julged ning seda rongi on raske pidurdada."

Eesti koondis lõpetab MM-valiksarja esimese faasi esmaspäeval võõrsilmänguga Tšehhi vastu. "Kui Tšehhi vastu niimoodi mängime, siis Tšehhi hoia piip ja prillid!" lisas Konontšuk.

Üle pika aja taas koondisesärki kandnud Vaaks viskas Eesti parimana 20 punkti. "Väga lahe emotsioon! Ma arvan, et mitte kuskilt mujalt ei saa seda. Olen mänginud Madison Square Garden'is, kus on 20 000 pealtvaatajat, aga selle publiku ees siin, kõigil seljas sinised särgid, see on nii suur au minu jaoks. Kui minu nimi öeldakse siin Unibet Arenal välja, siis mul tulevad külmavärinad," rääkis Vaaks.

Vaaksi sõnul on praeguses koondises kõik ilusti paika loksunud, sest iga mängija teab oma rolli väljakul. "Me oleme ühtne võistkond. Meil on väga hea treener, kellel on väga head liikumised. Igaüks teab oma rolli väljakul. Võistkonnakeemia on ka väga hea. Kõik on ilusti paika loksunud. Maik annab ikka räigelt palju juurde. See, kuidas ta õpetab mind, mina üritan temast aru saada ja tema minust, see on vägev. Üldse kõigi meeskonnakaaslastega on läbisaamine lihtsalt suurepärane."

Mida oodata esmaspäevasest mängust Tšehhiga? "Läheme kindlalt võitma seda mängu," vastas Vaaks.

Seis H-alagrupis: 1. Eesti (3-2), 2. Sloveenia (3-2), 3. Tšehhi (2-3), 4. Rootsi (2-3).

Toimetaja: Henrik Laever

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