Korvpalliliidu president: võib-olla õnnestub Unibet Arenal 500-1000 kohta juurde saada

Eesti koondis reisis pärast suurepärast võitu Sloveenia üle järgmiseks MM-valikmängus Brnosse tšarterlennuga. "Mul on hea meel, et meil on head toetajad, kes seda võimaldasid. Otselend lahendas tegelikult väga palju muresid. Muidu oleksime pidanud Viinist või Prahast siia bussiga loksuma. Täna on meil see privileeg lennata tšarteriga," avaldas Sarapuu.

Sarapuul täitub peagi kuues aasta Eesti korvpalliliidu presidendina ning 31-punktiline võit Sloveenia üle oli ametis oldud aja jooksul üks vägevamaid. "Olin mängu järel ülevoolavalt rõõmus, aga samas läksin koju ja mõtlesin juba esmaspäevase mängu peale. Eesmärgid on meil kõrged ja süües kasvab isu."

Kolme aasta pärast Tallinnas toimuvateks EM-finaalturniiri alagrupimängudeks katsetas korvpalliliit Sloveenia mängu päeval fänniala, kuhu olid oodatud nii mängupiletiga pealtvaatajad kui ka need korvpallifännid, kes kohtumist saali vaatama ei pääsenud.

"Meil on tõsisem analüüs veel ees. Ilmaga meil vist kõige paremini ei läinud, aga käsi on valge. Oleme proovi ära teinud ja mõned tähelepanekud arutasime lennukis läbi, aga eks kindlasti teeme omad järeldused ja kindlasti saame fännialal väga palju juurde panna," ütles Sarapuu.

Tema sõnul on lootust, et Unibet Arenal on võimalik koondisemängudeks lisakohti juurde tekitada. "See on keeruline, aga proovime. Meil on mõned variandid laual. Praegu midagi lubada ei saa, aga võib-olla õnnestub 500-1000 kohta juurde tekitada. Kui see ei õnnestu, siis tuleb hakkama saada sellega, mis meil täna on ja see ilmselt kajastub mingil määral piletihindades."

Sloveenia mängust rääkides tõdes Sarapuu, et Eesti koondisel oli ka veidi õnne. "Olen kuus aastat ametis olnud ja näinud neid poisse, kellest on nüüdseks sirgunud mehed. See on olnud üks äge rännak. Sloveenia koondist vaadates tuli déjà-vu, sest neil on ka põlvkondade vahetus käsil. Vaatasin, et Sloveenial tulevad väga vägevad korvpallurid ja meil vedas, et nad ei olnud nii küpsed kui praegu meie mehed."

Brnos 2800 pealtvaatajat mahutavasse halli viidi Eesti koondislased hotellist tavalise liinibussiga. "Alguses ma ehmatasin ära, sest trollipeatus oli seal kõrval ja siin halli juures oli ka lõpp-peatus trollil. Ma ausalt öeldes ei vaadanud, kas meie bussil olid sarved või mitte. Päris lõbus oli. Peatusi vahepeal ei tehtud, kuigi seal oleks saanud ilusti bussijuhile kaardiga maksta. Ma millegi pärast usun, et neid lõbusaid asju siin tuleb veel," ütles huumoriga olukorda kommenteerinud Sarapuu.