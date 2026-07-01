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Andrejeva tõrjus seitse matšpalli, aga tunamullusel võitjal oli ka kaheksas

Tennis
Barbora Krejcikova
Barbora Krejcikova Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Tennis

Wimbledoni slämmiturniiril langes kolmapäeval konkurentsist tänavune Prantsusmaa lahtiste võitja Mirra Andrejeva (WTA 5.), kes jäi põnevusmängu järel 6:4, 5:7, 4:6 alla 2024. aasta meistrile Barbora Krejcikovale (WTA 38.).

Tšehhitar ei saanud kohtumise avasetis oma mängu käima ning kuigi ta tõrjus 19-aastase vastase seitsmest murdepallist viis, tegi ta kaheksa äralöögi kõrval 15 lihtviga ning võitis oma servilt vähem kui pooled punktidest.

Teises setis oli tunamullune võitja sootuks paremas hoos: 30-aastane Krejcikova võitis nüüd oma esimeselt servilt 20 mängitud punktist 16, andis küll 5:2 edu käest, aga läks viimaseks jäänud geimis Andrejeva servil 40:0 ette ning sooritas teisel katsel otsustava murde.

Kolmandas setis murdis tšehhitar kuuendas geimis ning läks servima seisul 5:3, aga selleks hetkeks juba reketit loopinud ning oma taustajõudude suunas kurja häält teinud venelanna polnud veel alla andnud. 19-aastasel Andrejeval õnnestus väga pikaks veninud geimis tõrjuda seitse matšpalli ja vastu murda, ometi suutis tšehhitar siis taas ise murda ning kohtumine võita.

Kaks tundi ja 45 minutit kestnud mängus tõrjus Krejcikova 16 Andrejeva murdepallist 12, servis üheksa ässa ning sai kirja 38 äralööki. Kolmandas ringis läheb ta vastamisi kaasmaalanna Nikola Bartunkovaga, kes üllatas 6:2, 6:4 võiduga 32. asetatud Katerina Siniakovat.

Toimetaja: Anders Nõmm

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