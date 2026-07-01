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Osaka alistas Gasanova ja jõudis Wimbledoni kolmandasse ringi

Tennis
Naomi Osaka
Naomi Osaka Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Tennis

Naomi Osaka alistas Wimbledoni teises ringis kvalifikatsiooni läbinud Anastasia Gasanova 6:3, 6:2 ning kindlustas koha turniiri kolmandas ringis.

14. asetusega Naomi Osaka kontrollis kohtumist algusest lõpuni. Neljakordne suure slämmi turniiride võitja lõi kaheksa ässa, võitis 76 protsenti esimese servi punktidest ega andnud Gasanovale kogu kohtumise jooksul ainsatki murdepallivõimalust. Osaka realiseeris kuuest murdepallist kolm.

Maailma edetabelis 225. kohal paiknev Gasanova oli jõudnud põhiturniirile läbi kvalifikatsiooni ning alistanud avaringis Emiliana Arango, kuid Osaka tugevale servimängule ta vasturohtu ei leidnud. Venelanna võitis kogu matši jooksul vastase servil vaid 11 punkti.

Osaka on seni Wimbledonis näidanud veenvat vormi. Avaringis alistas ta prantslanna Elsa Jacquemot ning pole kahe kohtumise jooksul loovutanud vastastele ühtegi setti. Hea hoog kandus üle ka muruväljakute ettevalmistusperioodilt, kus jaapanlanna jõudis Bad Homburg Open finaali.

Pärast kohtumist tunnistas Osaka, et enne matši oli ta tavapärasest enam närvis.

"Homme on mu tütre kolmas sünnipäev. Tahtsin lihtsalt kauem siin olla. Ma ei taha, et ta peaks oma sünnipäeval lennukis olema," ütles jaapanlanna.

Osaka lisas, et plaanib pärast hommikust treeningut tütre sünnipäeva Londonis tähistada. "Võib-olla läheme pärast harjutamist parki. Talle meeldib uusi sõpru leida, nii et ilmselt teeme midagi sellist."

Väljakule saabus Osaka seekord märksa tagasihoidlikumas rõivastuses kui avaringis. Kui esimese kohtumise eel kandis ta tähelepanu pälvinud "Kill Billi" stiilist inspireeritud kimonot, siis Gasanova vastu astus jaapanlanna seekord tagasihoidlikuma valge kleidiga, mille juurde kuulusid dekoratiivne vöö ja bomberjakk

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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