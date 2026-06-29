Prantsusmaa lahtiste meister alustas Wimbledonis võiduga

Värske Prantsusmaa lahtiste meister Mirra Andrejeva alustas edukalt ka Wimbledonis, kui alistas naisüksikmängu avaringis Magda Linette (WTA 59.) 7:5, 6:4.

Mäng oli erinevate statistiliste näitajate poolest küllalt võrdne, aga mõlema seti otsustavatel hetkedel leidis vajalikud punktid siiski Andrejeva.

Teises ringis ootab teda maailma edetabelis 38. kohta hoidev tšehhitar Barbora Krejcikova, kes on Wimbledoni tenniseturniiri tunamullune võitja.

Edasi teise ringi jõudis ka maailma edetabeli seitsmes Coco Gauff (USA), kes alustas turniiri 6:2, 6:1 võiduga sakslanna Tamara Korpatschi (WTA 78.) üle.

Wimbledoni turniir on ainus slämmiturniir, kus ta pole neljandast ringist kaugemale jõudnud. Küll aga on Gauffi auhinnariiulil võidud USA lahtistelt (2023) ja Prantsusmaa lahtistelt (2025).