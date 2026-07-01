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Maailma 57. reket sundis Sabalenkat teises setis kõvasti pingutama

Tennis
Arina Sabalenka
Arina Sabalenka Autor/allikas: SCANPIX/PA
Tennis

Maailma esireket Arina Sabalenka jätkas Wimbledoni slämmiturniiri edukalt, kui sai kolmapäeval teise ringi kohtumises 6:1, 7:6 (9) jagu ameeriklannast McCartney Kesslerist.

Vaid 33 minutit kestnud avasetis Sabalenka maailma edetabelis 57. kohal olevale ameeriklannale võimalusi ei jätnud: esireket võitis oma esimeselt servilt 18 ja Kessler enda omalt 4 punkti, Sabalenka sooritas 13 äralööki ja tõrjus mõlemad ameeriklannad murdepallid.

Teises setis võitis Kessler seisul 2:2 oma servigeimi nulliga ja lubas siis Sabalenkal tema servil võita vaid ühe punkti, seisul 5:3 servides oli ameeriklannal kaks settpalli, aga Sabalenka tõrjus mõlemad. Teise seti kiires lõppmängus tõrjus Kessler küll kaks matšpalli, aga raiskas ka ise kaks võimalust ja nii läks Sabalenka 67 minutit kestnud seti järel ikkagi edasi.

Sabalenka servis kogu kohtumise peale seitse ässa ja võitis oma esimeselt servilt 77 protsenti punktidest, ühtlasi sooritas valgevenelanna 32 äralööki Kessleri 17 vastu. Kolmandas ringis läheb ta vastamisi Läti esinumbri Jelena Ostapenkoga, kes oli 6:2, 6:0 üle horvaatlannast Antonia Ružicist.

"See oli tõeline lahing," tõdes Sabalenka võidu järel. "Mul on väga hea meel, et ma suutsin teises setis mängus püsida ja kiire lõppmänguni jõuda. Ta pani mind täna tõeliselt proovile ja mul on hea meel, et selle testi läbisin. Publik pakkus meile fantastilise atmosfääri, tänan neid väga. McCartney mängis suurepäraselt, oli väga agressiivne," kiitis maailma esireket vastast.

Toimetaja: Anders Nõmm

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