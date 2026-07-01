Williamsi naasmine Wimbledoni üksikmängu lõppes avaringis kaotusega

Serena Williams naasis neli aastat pärast profikarjääri lõpetamist Wimbledoni üksikmängu, kuid tema tagasitulek lõppes avaringis kaotusega. 44-aastane ameeriklanna jäi alla 20-aastasele austraallannale Maya Joint 3:6, 7:6 (6), 3:6.

Seitsmekordne Wimbledoni võitja sai keskväljakul sooja vastuvõtu ning pakkus publikule üle kahetunnise kohtumise. Williams jäi avaseti järel kiiresti ka teises setis murdega taha, kuid suutis mängu tagasi tulla ning päästis tie-break'is ka matšpalli, viies kohtumise otsustavasse kolmandasse setti.

Viimases setis murdis Williams küll esimesena vastase servi ja asus 2:1 juhtima, kuid kohtumise edenedes hakkas väsimus endast märku andma. Maailma edetabelis 87. kohal paiknev Joint murdis omakorda ameeriklanna servi kahel korral ning kindlustas oma karjääri seni suurima võidu.

Williams näitas kogu kohtumise jooksul, et tema võimas serv ja ründemäng pole kuhugi kadunud, kuid pikk mängupaus ning liikumine baasjoonel said lõpuks saatuslikuks. See oli tema esimene üksikmäng profituuril pärast 2022. aasta US Openit, mille järel ta teatas karjääri lõpetamisest.

Pärast kohtumist jättis Williams vahele kohustusliku mängujärgse pressikonverentsi ega avaldanud, kas ja millal ta üksikmängus uuesti väljakule naaseb. Küll aga on tal Wimbledonis veel ees paarismäng, kus ta teeb kaasa koos oma õe Venus Williamsiga.

Joint nimetas võitu unistuse täitumiseks.

"Ma ei maganud eelmisel ööl peaaegu üldse. Mõtlesin sellele matšile kella kaheni öösel. Serena vastu Wimbledoni keskväljakul mängimine oli uskumatu kogemus ning selle võiduga lõpetada teeb selle veelgi erilisemaks," sõnas austraallanna.