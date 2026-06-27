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Neljakordne slämmivõitja sai Wimbledoni eelturniiril vigastada

Tennis
Naomi Osaka.
Naomi Osaka. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Neljakordne suure slämmi turniiri võitja ja endine maailma esireket Naomi Osaka (WTA 15.) sai paar päeva enne Wimbledoni slämmiturniiri algust vigastada.

Osaka mängis sel nädalal Saksamaal Bad Homburgis toimunud WTA 500 taseme muruturniiril, kus jõudis settigi loovutamata finaali ja kohtus seal tšehhitari Karolina Muchovaga (WTA 11.). Jaapanlanna kaotas avaseti Muchovale 1:6 ning loobus teises setis seisul 0:1 edasisest mängimisest. Muchova sai tänu vastase loobumisele oma karjääri esimese muruturniiri WTA tiitli.

Esialgse info põhjal tegi Osaka liiga parema jala hüppeliigesele. Samas oli ta mängujärgse intervjuu ajal rõõmsas tujus ja liikus väljakul lonkamata. Tenniseajakirjanik Jannik Schneider kirjutas ühismeedias, et Osakat hakkas hüppeliiges vaevama juba paar päeva tagasi, lisades et tennisist ise lubas olukorda hinnata päev-päevalt. 

Wimbledoni põhiturniir algab juba esmaspäeval. Osaka sai naiste üksikmängus pigem soodsa loosi. Ta läheb avaringis vastamisi prantslanna Elsa Jacquemot'ga (WTA 82.) ning kohtub edu korral teises ringis kas kolumblanna Emiliana Arango (WTA 101.) või venelanna Anastasia Gasanovaga (WTA 210.). Esimene tõsisem proovikivi võib jaapanlanna jaoks tulla alles neljandas ringis, kus oleks üheks võimalikuks vastaseks maailma esireket Arina Sabalenka.

Toimetaja: Henrik Laever

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