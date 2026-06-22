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Serena Williams osaleb Wimbledoni slämmiturniiril

Tennis
Serena Williams 2022. aasta Wimbledoni slämmiturniiril
Serena Williams 2022. aasta Wimbledoni slämmiturniiril Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

23-kordne slämmivõitja ja ning kolmekordne olümpiavõitja Serena Williams sai koha järgmisel nädalal algava Wimbledoni slämmiturniiri põhitabelis.

44-aastane Williams naasis juunis pea nelja-aastase pausi järel tenniseväljakule ning on osalenud Londonis ja Berliinis paarismänguturniiridel. Järgmisel nädalal mängib ta aga Wimbledoni üksikmänguturniiril, kus ta oma legendaarse karjääri jooksul seitsmel korral võidutsenud on. Lisaks osaleb ta koos õe Venusega ka paarismängus, koos on nad Wimbledonis teeninud kuus võitu.

Serena Williams mängis viimati üksikmängu WTA karussellil 2022. aasta sügisel, kui ta USA lahtiste kolmandas ringis langes. Teises ringis alistas ta maailma edetabeli teisel real paiknenud Anett Kontaveidi.

Wimbledonis mängis Serena viimati 2022. aastal, kuid pidi esimeses matšis prantslanna Harmony Tani paremust tunnistama. 2019. aastal jõudis Williams legendaarsetel väljakutel ka finaali, kuid jäi seal alla Simona Halepile.

Tänavuse turniiri loos toimub järgmisel esmaspäeval, 29. juunil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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