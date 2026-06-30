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Svitolina pidi kaasmaalase paremust tunnistama, Rõbakina pääses edasi

Tennis
Daria Snigur
Daria Snigur Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Tennise naiste maailma kaheksas reket Elina Svitolina langes Wimbledoni slämmiturniiril konkurentsist juba avaringis, kui pidi kaasmaalase Daria Sniguri paremust tunnistama.

Kahel korral Wimbledonis poolfinaali jõudnud Svitolina võitis kohtumise esimesed neli geimi, aga kaotas siis initsiatiivi ja lubas Sniguril järgmised viis võita. Seejärel suutis Svitolina viigistada, aga 24-aastane Snigur võitis järgmised kaks geimi ja avaseti 7:5. Teine sett algas tasavägisemalt, aga Snigur murdis 2:2 viigiseisul ning enam geimi ei kaotanud, vormistades veidi enam kui tunniga 7:5, 6:2 võidu.

"Olin enne mängu väga närvis, Elina on parim ukrainlanna. Alustasin päris kehvasti, iga võit Wimbledonis on minu jaoks äärmiselt tähtis. See on suurepärane tunne, tähistan seda võitu nagu jalgpallur," rääkis Snigur pärast vägevat võitu. "Tänan oma isa ja ema, kõiki neid, kes seda matši vaatasid. Slava Ukraini!"

Snigur kohtub teises ringis prantslanna Leolia Jeanjeaniga (WTA 132.), kes alistas sloveeni Veronika Erjaveci (WTA 89.) kolmes setis.

Maailma teine reket Jelena Rõbakina võitis prantslanna Lois Boissoni (WTA 154.) vastu avaseti 6:4, aga sai järgmises kindla 1:6 kaotuse. Neli aastat tagasi Wimbldeoni turniiri võitnud Rõbakina pani otsustavas setis siiski paremuse maksma, kui teenis kolme järjestikuse geimivõiduga 6:3 võidu. Rõbakina kohtub teises ringis ameeriklanna Caty McNallyga (WTA 50.), kes teenis rumeenlanna Elena Gabriela Ruse (WTA 71.) üle 7:5, 6:3 võidu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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