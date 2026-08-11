Swiatek loovutas teel poolfinaali kolm geimi, Svitolina vajas kolme setti

Kuuekordne slämmivõitja Swiatek läks veerandfinaalis vastamisi venelanna Diana Šnaideriga (WTA 17.) ning teenis tund ja neli minutit kestnud mängu järel 6:2, 6:1 võidu. Poolatar võitis oma esimeselt servilt 88 protsenti punktidest, Šnaider oma servilt kokku vaid 45 protsenti.

Poolatar ei seisnud esmaspäevases kohtumises silmitsi ühegi murdepalliga. "Tunnen end väljakul hästi. Tean, kui palju olen harjutanud ja mida olen treeningutel teinud - see annab mulle enesekindlust. Üritan igal päeval oma parimat anda, oma rutiinides püsida, olla keskendunud ja mul on äärmiselt hea meel olla poolfinaalis," sõnas Swiatek.

Endine esireket pääses WTA 1000 taseme turniiril finaali 23. korda, temast enam on suutnud vaid Simona Halep, Serena Williams ja Viktoria Azarenka. Nelja parema seas läheb Swiatek vastamisi ukrainlanna Elina Svitolinaga.

Maailma üheksas reket oli tunni ja 34 minutiga 3:6, 6:0, 6:3 üle 16. paigutatud Jekaterina Aleksandrovast. Svitolina läks otsustavas setis 5:1 juhtima, lubas siis venelannal murda, aga murdis seejärel ise nulliga vastu ja võitis kohtumise. Oma kaheksast murdepallist kasutas ukrainlanna ära kuus ning tõrjus ise kaheksast viis.

Teised poolfinalistid selguvad Belinda Bencici - Coco Gauffi ning Naomi Osaka - Jelena Rõbakina mängudest.