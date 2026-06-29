X!

Sinner alustas Wimbledonis raske võiduga

Tennis
Jannik Sinner
Jannik Sinner Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Tennis

Tennise meeste maailma esireket Jannik Sinner pidi Wimbledoni tenniseturniiri avaringist edasi pääsemiseks kulutama kõik viis setti.

Tiitlikaitsja sai jagu Serbia tennisistist Miomir Kecmanovicist (ATP 50.) 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3 ja kulutas selleks enam kui kolm ja pool tundi.

Settiga üks-kaks taha jäädes oli Sinneri ülevõim nähtavam. Ta ei lubanud vastast enam ainsagi murdevõimaluseni ja murdis ise kolm serblase pallingugeimi.

Kui Kecmanovici nimele jäi kohtumise jooksul vaid üks serviäss, siis itaallane kogus neid lausa 31. Ta tegi ka 72 äralööki Kecmanovici 20 vastu, kuigi rohkem oli ka lihtvigu: vastavalt 52 ja 33.

Järgmises ringis ootab Sinnerit maailma edetabelis 48. kohal olev Portugali tennisist Nuno Borges. Omavahel nad seni kohtunud ei ole, aga Borges mängis hiljuti Prantsusmaa lahtistel Kecmanoviciga, keda siis settidega kolm-üks võitis.

Esimese ringiga piirdus Wimbledonis aga Norra tennisist Casper Ruud (ATP 12.), kes jäi alla poolakale Hubert Hurkaczile (ATP 96.) 4:6, 2:6, 6:7 (7:9).

Toimetaja: Siim Boikov

tenniseuudised

20:59

Sabalenka jalutas Wimbledonis teise ringi

19:38

Sinner alustas Wimbledonis raske võiduga

28.06

Nukra seeria lõpetanud Belgia tennisist võitis karjääri esimese ATP trofee

27.06

Mölder ja Tamm võitsid kahenädalase vahega teise ITF-i turniiri

27.06

Neljakordne slämmivõitja sai Wimbledoni eelturniiril vigastada

27.06

Wimbledoni loos tõi Williamsile soodsa avaringi, Djokovici võib oodata tippduell

26.06

Mölder ja Tamm pääsesid Poolas finaali

25.06

Mölder ja Tamm jõudsid Poolas poolfinaali

25.06

Malõgina pääses Poolas paarismängus kindla võiduga poolfinaali

25.06

Malõgina loovutas paarilisega veerandfinaalis vaid kaks geimi

25.06

Ojakäär alistas Claremontis neljanda asetusega serblase

24.06

Neel pidi paarilisega veerandfinaalis kaotusega leppima

24.06

Mölder alustas Poolas võidukalt, duelli Tammega siiski ei tule

24.06

Joonekohtunike süsteemi rike peatas Wimbledoni kvalifikatsioonimängud

23.06

Carol Plakk pääses jälle põhiturniirile

multimeedia

sport.err.ee uudised

21:32

Meier sõitis Portugali karikasarja etapil tõusvas joones

21:22

VAATA OTSE | Teist poolaega tugevalt alustanud Brasiilia leidis viigivärava Uuendatud

20:59

Sabalenka jalutas Wimbledonis teise ringi

20:21

Leokid hoidsid Portugali EM-etapil Eesti lippu kõrgel

19:38

Sinner alustas Wimbledonis raske võiduga

19:16

Endrekson näeb neljapaadis perspektiivi: tuleb lihtsalt tugevamini tõugata

18:30

Ragnar Simuland naaseb Nürburgringilt kahe klassivõiduga

18:09

Hendrik Eelmäe jätkab Pärnus

17:31

15-aastane Jäärats tuli rekordiga Põhjamaade meistriks

17:15

Takistusjooksja Maasik uuendas Eesti rekordit

16:43

Rait Ratasepa sõit läbi Euroopa kujunes oodatust keerulisemaks

16:22

Man City palkas peatreeneriks Enzo Maresca

15:58

Jeets näitas Spa ringrajal tehniliste probleemide kiuste head kiirust

15:26

Eesti jäähokiliidu juhatuse liige kandideerib IIHF-i presidendiks

14:54

Golfi Euroopa meistriks tuli sakslane, Varjun sai 29. koha

14:17

Hornets saatis lisaks Ballile teise tiimi ka Bridgesi

13:33

Kerr Kriisa liitub Tartu Ülikooliga: ma olen tagasi!

12:51

USA-st naasnud Kirsipuu liitub Keila Korvpallikooliga

12:12

Teisel poolajal kaptenipaela kandnud Saarma aitas Pardubice 17:0 võiduni

11:37

Eesti tiimi imetegu hoidis Aabramsi MM-tiitli lootuse elus

loetumad

00:00

Kanada alistas üleminutite väravast LAV-i ja pääses 16 parema hulka Uuendatud

21:22

VAATA OTSE | Teist poolaega tugevalt alustanud Brasiilia leidis viigivärava Uuendatud

13:33

Kerr Kriisa liitub Tartu Ülikooliga: ma olen tagasi!

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

28.06

Duplantis sel korral Pariisi publikut ei vaimustanud, Werro säras taas

28.06

Roosleht püstitas Ratingenis isikliku rekordi ja täitis EM-normi Uuendatud

28.06

Kreekas võidutsesid Sebastien Ogier ja Robert Virves Uuendatud

28.06

Inglismaa sai Bellinghami ja Kane'i tabamustest esikoha, Horvaatia teise Uuendatud

10:24

Šotimaa ja Lõuna-Korea treenerid said ametist lahkudes erineva reaktsiooni

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo