Sinner alustas Wimbledonis raske võiduga

Tiitlikaitsja sai jagu Serbia tennisistist Miomir Kecmanovicist (ATP 50.) 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3 ja kulutas selleks enam kui kolm ja pool tundi.

Settiga üks-kaks taha jäädes oli Sinneri ülevõim nähtavam. Ta ei lubanud vastast enam ainsagi murdevõimaluseni ja murdis ise kolm serblase pallingugeimi.

Kui Kecmanovici nimele jäi kohtumise jooksul vaid üks serviäss, siis itaallane kogus neid lausa 31. Ta tegi ka 72 äralööki Kecmanovici 20 vastu, kuigi rohkem oli ka lihtvigu: vastavalt 52 ja 33.

Järgmises ringis ootab Sinnerit maailma edetabelis 48. kohal olev Portugali tennisist Nuno Borges. Omavahel nad seni kohtunud ei ole, aga Borges mängis hiljuti Prantsusmaa lahtistel Kecmanoviciga, keda siis settidega kolm-üks võitis.

Esimese ringiga piirdus Wimbledonis aga Norra tennisist Casper Ruud (ATP 12.), kes jäi alla poolakale Hubert Hurkaczile (ATP 96.) 4:6, 2:6, 6:7 (7:9).