Muchova tõrjus matšpalli ja jõudis esimest korda Wimbledoni finaali

Esimesed kaks setti möödusid sarnase stsenaariumiga - esimesel korral murdis Muchova ja teisel Gauff kaks korda vastase pallingu. Kolmandas setis hoidsid mõlemad oma servi kuni kiire lõppmänguni.

Seal asus Muchova juhtima 4:1 ja 6:3, kuid Gauff jõudis järele ja teenis seisul 9:8 hoopis ise esimese matspalli. Seda ta aga ei realiseerinud nagu ka Muchova oma esimest. Seisul 11:10 sai tšehhitar aga teise võimaluse ja seda juba kasutamata ei jätnud.

Matši statistilised näitajad olid üldiselt kaunis võrdsed, aga Muchova realiseeris märksa agaramalt oma murdevõimalusi: vastavalt 2/6 ja 2/13). Seejuures kogupunktidega jäi kaotusest hoolimata peale Gauff 98:95.

29-aastase Muchova jaoks tähendas see karjääri teist slämmifinaali. Esimest korda jõudis ta nii kaugele 2023. aasta Prantsusmaa lahtistel, kus jäi lõpuks alla Iga Swiatekile. Wimbledonis polnud ta seni veerandfinaalist kaugemale jõudnud, kusjuures alates 2022. aastast oli ta kaotanud neli korda järjest kohe avaringis.