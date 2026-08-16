Väljakule naasnud Djokovic sai maailma 50. reketilt üllatuskaotuse

Djokovic tõrjus 45 minutit kestnud avasetis mõlemad Tirante murdepallid ja sundis vastast tegema 18 lihtviga enda seitsme kõrval, seisul 2:2 võitis endine esireket neli geimi järjest ja kallutas avaseti veenva kindlusega enda kasuks.

Teises setis hakkas kolmanda asetusega serblast mõjutama Cincinnati kuum ja niiske ilm, üheksa tasamänguga 18-minutilises kolmandas geimis vajas Djokovic lausa meditsiinilist abi ning argentiinlasel õnnestus murda seitsmendas geimis.

Otsustava seti alguseks oli Djokovic näiliselt taastunud ja mängis taas kõrgetasemelist tennist, kuni tegi seisul 4:4 mitu viga järjest, mis andsid Tirantele lõpuks neljandal katsel murde ning võtme mängu võiduks. Kogu kohtumine kestis kaks tundi ja 45 minutit, Djokovic tõrjus argentiinlase 15 murdevõimalusest 13, aga tegi lõpuks 40 lihtviga Tirante 37 vastu. Maailma 50. reket võitis oma esimeselt servilt 88 protsenti mängitud punktidest.

"See on ilmselt mu karjääri parim võit," ütles Tirante kohtumise järel. "Sain väljakul väga hästi hakkama, suutsin sellise legendi vastu mängides närvi külmana hoida. Tunnen kergendust, sest kui sa ei suuda murda, on sul nii palju pingeid. Mul oli nii palju murdevõimalusi ja ma ei suutnud neid ära kasutada, seega oli võtmeks endasse uskumine."

Tänavu esikümne mängijatest ka Ben Sheltonit ja Taylor Fritzi võitnud Tirante läheb kolmandas ringis vastamisi hispaanlase Martin Landalucega. Enne käesolevat hooaega ei olnud Tirante varem aasta jooksul võitnud üle kuue ATP taseme mängu, tänavu on tal juba 23 ATP-sarja võitu.