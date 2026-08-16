X!

Väljakule naasnud Djokovic sai maailma 50. reketilt üllatuskaotuse

Tennis
Thiago Agustin Tirante ja Novak Djokovic
Thiago Agustin Tirante ja Novak Djokovic Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

Viimati viis nädalat tagasi Wimbledoni slämmiturniiri poolfinaalis mänginud endine esireket Novak Djokovic naasis väljakule kõrgeima kategooria ATP tenniseturniiril Cincinnatis, kuid jäi 6:2, 4:6, 4:6 alla argentiinlasele Thiago Agustin Tirantele (ATP 50.).

Djokovic tõrjus 45 minutit kestnud avasetis mõlemad Tirante murdepallid ja sundis vastast tegema 18 lihtviga enda seitsme kõrval, seisul 2:2 võitis endine esireket neli geimi järjest ja kallutas avaseti veenva kindlusega enda kasuks.

Teises setis hakkas kolmanda asetusega serblast mõjutama Cincinnati kuum ja niiske ilm, üheksa tasamänguga 18-minutilises kolmandas geimis vajas Djokovic lausa meditsiinilist abi ning argentiinlasel õnnestus murda seitsmendas geimis.

Otsustava seti alguseks oli Djokovic näiliselt taastunud ja mängis taas kõrgetasemelist tennist, kuni tegi seisul 4:4 mitu viga järjest, mis andsid Tirantele lõpuks neljandal katsel murde ning võtme mängu võiduks. Kogu kohtumine kestis kaks tundi ja 45 minutit, Djokovic tõrjus argentiinlase 15 murdevõimalusest 13, aga tegi lõpuks 40 lihtviga Tirante 37 vastu. Maailma 50. reket võitis oma esimeselt servilt 88 protsenti mängitud punktidest.

"See on ilmselt mu karjääri parim võit," ütles Tirante kohtumise järel. "Sain väljakul väga hästi hakkama, suutsin sellise legendi vastu mängides närvi külmana hoida. Tunnen kergendust, sest kui sa ei suuda murda, on sul nii palju pingeid. Mul oli nii palju murdevõimalusi ja ma ei suutnud neid ära kasutada, seega oli võtmeks endasse uskumine."

Tänavu esikümne mängijatest ka Ben Sheltonit ja Taylor Fritzi võitnud Tirante läheb kolmandas ringis vastamisi hispaanlase Martin Landalucega. Enne käesolevat hooaega ei olnud Tirante varem aasta jooksul võitnud üle kuue ATP taseme mängu, tänavu on tal juba 23 ATP-sarja võitu.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

08:55

Väljakule naasnud Djokovic sai maailma 50. reketilt üllatuskaotuse

14.08

Lajal jäi Masters-turniiril maailma 51. reketile kindlalt alla

14.08

Koskel jõudis Poolas paarismänguturniiri poolfinaali

14.08

Shelton kordas Montrealis Murray, Djokovici ja Nadali saavutust

14.08

Swiatek võitis Torontos hooaja esimese tiitli

14.08

Lajal kohtub Cincinnati Mastersi avaringis Sinnerit võitnud argentiinlasega

13.08

Lajal murdis kõrgeima kategooria ATP turniiril põhitabelisse

13.08

Mölder ja Tamm jäid üksikmängus veerandfinaali pidama

13.08

Montreali Mastersi finaal on ameeriklaste siseasi

13.08

Swiatek jõudis tänavu esimest korda finaali

13.08

Kristjan Tamm ja Markus Mölder pääsesid Turus veerandfinaali

13.08

Lajal jõudis Cincinnati Mastersil põhiturniirist võidu kaugusele

12.08

Shelton püsib Montrealis teise järjestikuse triumfi kursil

12.08

Gauff pääses mänguta edasi, Osaka kaotas eduseisust

11.08

Swiatek loovutas teel poolfinaali kolm geimi, Svitolina vajas kolme setti

multimeedia

sport.err.ee uudised

13:24

Väsimatu Nurme: olen motiveeritud ja võitleja hingega, aga elu vajab elamist

13:15

Flora sai naiste meistriliigas Paidest kolmandat korda jagu

12:53

Liis-Grete Hussar: täna oli täpselt see tunne, millega lootsin joosta

12:44

Maratonikullad rändasid Soome ja Saksamaale, Nurme Eesti parimana 31. Uuendatud

12:25

U-16 korvpallikoondis võitis pronksimängu ja tõuseb A-divisjoni

11:55

Latsepov ja Bell võitsid ka Ülemiste Ööjooksu poolmaratoni

11:19

Palumets säras suureskoorilises võidumängus debüütväravaga

10:48

Ujumislegend Ledecky 15 aastat kestnud võiduseeria katkes

10:20

TÄNA OTSE | Teivashüppe valitseja Duplantis jahib neljandat EM-tiitlit

09:50

Legion lahkus Tammeka duubli vastu väljakult, mäng katkestati

09:18

Ilves tuli suvisel GP-l seitsmendaks: suvega on hüppevorm paranenud

08:55

Väljakule naasnud Djokovic sai maailma 50. reketilt üllatuskaotuse

08:10

Maastikumaratonis tulid Eesti meistriteks Pajur ja Uibokand

00:10

Bruusi võistlus lõppes kõrgusel 1.88, Magutšihh võitis kolmanda EM-tiitli Uuendatud

15.08

Sugar võitis ORC Euroopa meistrivõistlustel hõbeda ja kulla Uuendatud

15.08

ETV spordisaade, 15. august

15.08

Jefimova jõudis teise ajaga finaali ja Tribuntsov püstitas Eesti rekordi Uuendatud

15.08

Eesti 3x3 koondis sai kodusel turniiril teise koha

15.08

Pärnits Ülemiste Ööjooksul: Eesti ettevõtted võiksid rohkem tagasi anda

15.08

Hispaania krooniti rühmkavade maailmameistriks, Eesti jäi 24. kohale

loetumad

00:10

Bruusi võistlus lõppes kõrgusel 1.88, Magutšihh võitis kolmanda EM-tiitli Uuendatud

15.08

Flora lõpetas Konstantin Vassiljeviga koostöö

03.08

2026. aasta kergejõustiku EM-i ajakava ja ülekanded

12:44

Maratonikullad rändasid Soome ja Saksamaale, Nurme Eesti parimana 31. Uuendatud

15.08

Lusti ei saanud EM-il tulemust kirja Uuendatud

15.08

Warholm teda intervjueerinud Mägilt: kas töötad nüüd televisioonis?

15.08

Jefimova jõudis teise ajaga finaali ja Tribuntsov püstitas Eesti rekordi Uuendatud

14.08

Suri matšis raske ajukahjustuse saanud endine poksitalent

15.08

Tribuntsov pääses napilt EM-il poolfinaali, Salu ja Jefimova kindlalt edasi

15.08

Öberg võtab Sjöströmilt eeskuju ja tahab tippsporti naasta

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo