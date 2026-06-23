X!

ÖÖSEL BLOGI | Millise NBA tiimiga liitub Henri Veesaar?

Korvpall
Henri Veesaar
Henri Veesaar Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpall

Öösel vastu kolmapäeva toimub korvpalliliiga NBA talendikorje ehk draft, kuhu on üles antud ka Eesti keskmängija Henri Veesaare nimi. Esimene valikuvoor algab Eesti aja järgi öösel kell 3, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali otseblogi.

NBA-s toimub iga hooaja järel draft, mille raames valivad kõik 30 meeskonda kas ülikoolidest või teistest välisliigadest mängijaid. Loogika on lihtne: möödunud hooaja halvemad tiimid saavad valikuõiguse eespool, kuid NBA on lisanud võrrandisse loteriisüsteemi, kus esimese 14 valiku järjekorra selgitavad välja lotopallid.

Loosiõnn saatis tänavu enim 82 mängust 17 võitnud Washington Wizardsit, kes teeb talendikorjes esimese valiku. Wizardsi järel valivad Utah Jazz (22-60), Memphis Grizzlies (22-57) ning Chicago Bulls (31-51). Viienda valiku sai loosiga Indiana Pacers (19-63), kuid see õigus kandus hoopis üle Los Angeles Clippersile (42-40). Nimelt tõi Pacers hooaja sees vahetustehinguga koosseisu keskmängija Ivica Zubaci ning tehingusse kaasati talendikorje esimese vooru valik, kuid see oli kaitstud, juhul kui Pacers saanuks valida esimese nelja hulgas. Risk ei tasunud lõpuks ära ja Indiana pidi oma valiku loovutama Clippersile.

Niimoodi saavad meeskonnad kaubelda nii valikute kui ka mängijatega. Suurim draft'iga seotud vangerdus sai ühtlasi ka teisipäeva hommikul tehtud, kui Milwaukee Bucks saatis kreeklasest superstaari Giannis Antetokounmpo suurejoonelise vahetustehinguga Miami Heati ridadesse. Muuhulgas sai Bucks Miamilt ka tänavuse talendikorje 13. valikuõiguse. Lisaks Antetokounmpole on oodata veel nii mõnegi tähe liikumist, näiteks võivad klubi vahetada Kevin Durant (Houston Rockets), Kawhi Leonard (LA Clippers), Zion Williamson (New Orleans Pelicans) ning Ja Morant (Memphis Grizzlies).

Lisaks toimus vahetustehing Brooklyn Netsi, Minnesota Timberwolvesi ja Chicago Bullsi vahel, mille raames liikus ääremees Julius Randle Minnesotast Brooklynisse ning tsenter Nic Claxton Brooklynist Chicagosse. Minnesota saatis lisaks Randle'ile Netsile ka oma 28. valiku ja sai tagasi Mo Gueye ning Netsi 33. valiku.

Veesaarest saab kolmas eestlane NBA-s

Talendikorje kaudu on NBA-sse jõudnud eestlastest vaid Martin Müürsepp, kelle Utah Jazz 1996. aastal 25. mängijana valis. Eestlane liigutati seejärel koheselt vahetustehinguga Miami Heati ning Müürsepp mängis liigas nii Heati kui Dallas Mavericksi särgis 83 mängus. Henri Drell pääses 2024. aasta kevadel Chicago Bullsi eest platsile, aga ääremees teenis oma koha läbi NBA arenguliiga ehk teda ei draft'itud.

Henri Veesaarest saab tänavuse talendikorje järel kolmas eestlane, kes NBA-sse jõudnud. Arizona ja North Carolina ülikoolides korraliku karjääri teinud tsenter kerkis eriti esile möödunud hooajal, kui North Carolina tähtmängija Caleb Wilson hooaja lõpus vigastada sai. Erinevad väljaanded on paigutanud eestlase esimese vooru lõppu, mis on tema jaoks isegi parem variant, sest seal valivad paremad meeskonnad. Veesaart on seostatud näiteks New York Knicksi, Los Angeles Lakersi, Denver Nuggetsi ja Boston Celticsiga.

Muidugi tasub ka arvestada võimalusega, et eestlast ei valita öösel vastu kolmapäeva. Päev hiljem toimub ka teine valikuvoor, kus uuesti 30 valikut tehakse, aga kõik viitab sellele, et Veesaarest saab NBA mängija juba esimeses voorus.

Tänavuses draft'is on kujunenud välja üsna selge esinelik, mis koosneb AJ Dybantsast (BYU), Darryn Petersonist (Kansas), Cameron Boozerist (Duke) ja Veesaare tiimikaaslasest Caleb Wilsonist. Dybantsa paistab olevat esivalik, aga pärast teda on kõik lahtine. Veesaare positsioon on üsna hõre, temast varem valitakse tõenäoliselt ainult Michigani ülikooli 223 sentimeetri pikkune tsenter Aday Mara, eestlane konkureerib pigem Connecticuti tsentri Tarris Reed Jr-iga.

Draft'i esimese valikuvooru järjekord:

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

15:30

ÖÖSEL BLOGI | Millise NBA tiimiga liitub Henri Veesaar?

12:18

NBA suurtehing: Miami Heat sai enda ridadesse Giannis Antetokounmpo

22.06

Bigbank/Kalev täieneb ameeriklasest tagamängijaga

22.06

Gregor Kuuba pikendas Bigbank/Kaleviga lepingut

22.06

Taas Poola meistriks tulnud Rannula: elu kõige raskem hooaeg

22.06

Thunder sai Atlantalt talendika ääre eest talendikorje valikuid juurde

21.06

Rannula viis Legia teist aastat järjest Poola meistriks

21.06

Killing jätkab Bigbank/Kalevi meeskonna abitreenerina

20.06

Biberovici võiduvise viis Fenerbahce kolmandat korda järjest meistriks

19.06

Meistritiitlist sekundi kaugusel olnud Legia kaotas lõpusireeni kõlades

19.06

Bigbanki juhatuse liige: nüüd on aeg anda panus Eesti korvpalli

19.06

Bigbank/Kalevi tegevjuht: võitleme ikka kõige kirkamate medalite eest

19.06

Kalevi korvpallimeeskonna uueks nimisponsoriks sai Bigbank

19.06

Tallinnas toimub Euroopa suurim fännklubide korvpalliturniir

17.06

Legia jõudis meistritiitlist ühe võidu kaugusele

videod

sport.err.ee uudised

18:05

Itaalia koondisega ebaõnnestunud Gattuso leidis uue tööandja

17:34

Tammeka leegionärist poolkaitsja jätkab karjääri Kasahstanis

17:01

Keenia jooksja saab 14 aastat hiljem medali, millega peaks kaasnema ametikõrgendus

16:35

Eesti osaleb esinduslikul 3x3 hokiturniiril

16:01

Pais ja Ausman jätkavad Kieli nädalal esikümnes

15:58

Kuus eestlast alustab Soomes golfi individuaalseid Euroopa meistrivõistlusi

15:30

ÖÖSEL BLOGI | Millise NBA tiimiga liitub Henri Veesaar?

15:20

TÄNA OTSE | Avamängus kahvatu olnud Portugal vajab Usbekistani vastu võitu

15:12

Kiiruisutamine peetakse 2030. aasta taliolümpial Hollandis

14:50

Kahetunnine äikesepaus pani MM-koondised ebatavaliselt aega veetma

14:15

Erki Noole õpilase Vannineni hooaeg sai enneaegse lõpu

13:43

Manchester United kindlustas uue hiidstaadioni jaoks vajaliku maa

12:52

Olümpiavõitja andis kolmandat korda positiivse dopinguproovi

12:18

NBA suurtehing: Miami Heat sai enda ridadesse Giannis Antetokounmpo

11:40

Argentina ründaja soovib Madridi Atleticost lahkuda

loetumad

22.06

Messi lõi Austriale kaks väravat ja võttis Kloselt rekordi üle Uuendatud

07:19

Mbappe kerkis Klosega ühele pulgale, Haalandilt samuti kaks tabamust

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

22.06

Hooaja pooleli jätnud Giacomeli tabas uus tagasilöök

12:52

Olümpiavõitja andis kolmandat korda positiivse dopinguproovi

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

22.06

Endine Wimbledoni meister sai pika võistluskeelu

08:04

Alžeeria pööras Jordaania vastu kaotusseisu võiduks

09:44

MM-ilt poja sünnile läinud Doku sai terava kriitika osaliseks

22.06

Egiptus avas MM-il võiduarve, Uruguay ja Roheneemesaared jäid viiki

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo