ÖÖSEL BLOGI | Millise NBA tiimiga liitub Henri Veesaar?

Öösel vastu kolmapäeva toimub korvpalliliiga NBA talendikorje ehk draft, kuhu on üles antud ka Eesti keskmängija Henri Veesaare nimi. Esimene valikuvoor algab Eesti aja järgi öösel kell 3, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali otseblogi.

NBA-s toimub iga hooaja järel draft, mille raames valivad kõik 30 meeskonda kas ülikoolidest või teistest välisliigadest mängijaid. Loogika on lihtne: möödunud hooaja halvemad tiimid saavad valikuõiguse eespool, kuid NBA on lisanud võrrandisse loteriisüsteemi, kus esimese 14 valiku järjekorra selgitavad välja lotopallid.

Loosiõnn saatis tänavu enim 82 mängust 17 võitnud Washington Wizardsit, kes teeb talendikorjes esimese valiku. Wizardsi järel valivad Utah Jazz (22-60), Memphis Grizzlies (22-57) ning Chicago Bulls (31-51). Viienda valiku sai loosiga Indiana Pacers (19-63), kuid see õigus kandus hoopis üle Los Angeles Clippersile (42-40). Nimelt tõi Pacers hooaja sees vahetustehinguga koosseisu keskmängija Ivica Zubaci ning tehingusse kaasati talendikorje esimese vooru valik, kuid see oli kaitstud, juhul kui Pacers saanuks valida esimese nelja hulgas. Risk ei tasunud lõpuks ära ja Indiana pidi oma valiku loovutama Clippersile.

Niimoodi saavad meeskonnad kaubelda nii valikute kui ka mängijatega. Suurim draft'iga seotud vangerdus sai ühtlasi ka teisipäeva hommikul tehtud, kui Milwaukee Bucks saatis kreeklasest superstaari Giannis Antetokounmpo suurejoonelise vahetustehinguga Miami Heati ridadesse. Muuhulgas sai Bucks Miamilt ka tänavuse talendikorje 13. valikuõiguse. Lisaks Antetokounmpole on oodata veel nii mõnegi tähe liikumist, näiteks võivad klubi vahetada Kevin Durant (Houston Rockets), Kawhi Leonard (LA Clippers), Zion Williamson (New Orleans Pelicans) ning Ja Morant (Memphis Grizzlies).

Lisaks toimus vahetustehing Brooklyn Netsi, Minnesota Timberwolvesi ja Chicago Bullsi vahel, mille raames liikus ääremees Julius Randle Minnesotast Brooklynisse ning tsenter Nic Claxton Brooklynist Chicagosse. Minnesota saatis lisaks Randle'ile Netsile ka oma 28. valiku ja sai tagasi Mo Gueye ning Netsi 33. valiku.

Veesaarest saab kolmas eestlane NBA-s

Talendikorje kaudu on NBA-sse jõudnud eestlastest vaid Martin Müürsepp, kelle Utah Jazz 1996. aastal 25. mängijana valis. Eestlane liigutati seejärel koheselt vahetustehinguga Miami Heati ning Müürsepp mängis liigas nii Heati kui Dallas Mavericksi särgis 83 mängus. Henri Drell pääses 2024. aasta kevadel Chicago Bullsi eest platsile, aga ääremees teenis oma koha läbi NBA arenguliiga ehk teda ei draft'itud.

Henri Veesaarest saab tänavuse talendikorje järel kolmas eestlane, kes NBA-sse jõudnud. Arizona ja North Carolina ülikoolides korraliku karjääri teinud tsenter kerkis eriti esile möödunud hooajal, kui North Carolina tähtmängija Caleb Wilson hooaja lõpus vigastada sai. Erinevad väljaanded on paigutanud eestlase esimese vooru lõppu, mis on tema jaoks isegi parem variant, sest seal valivad paremad meeskonnad. Veesaart on seostatud näiteks New York Knicksi, Los Angeles Lakersi, Denver Nuggetsi ja Boston Celticsiga.

Muidugi tasub ka arvestada võimalusega, et eestlast ei valita öösel vastu kolmapäeva. Päev hiljem toimub ka teine valikuvoor, kus uuesti 30 valikut tehakse, aga kõik viitab sellele, et Veesaarest saab NBA mängija juba esimeses voorus.

Tänavuses draft'is on kujunenud välja üsna selge esinelik, mis koosneb AJ Dybantsast (BYU), Darryn Petersonist (Kansas), Cameron Boozerist (Duke) ja Veesaare tiimikaaslasest Caleb Wilsonist. Dybantsa paistab olevat esivalik, aga pärast teda on kõik lahtine. Veesaare positsioon on üsna hõre, temast varem valitakse tõenäoliselt ainult Michigani ülikooli 223 sentimeetri pikkune tsenter Aday Mara, eestlane konkureerib pigem Connecticuti tsentri Tarris Reed Jr-iga.

Draft'i esimese valikuvooru järjekord: