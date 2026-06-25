Vaaks: au on Eesti koondist esindada

Vaaksi ja Providence'i hooaeg lõppes juba märtsikuu alguses, misjärel naasis ta kodumaale ning treenis muuhulgas ka Viimsi korvpalliklubi juures. "Olen palju pannud rõhku jõusaalile, väikesed probleemid puusaga, sellele olen rõhku pannud. Terve maikuu ole teinud eratreeneritega ja nüüd juunis olin natuke aega USA-s, kus sain uute tiimikaaslastega trenni teha. Ütleks, et vorm on päris hea, vaikselt harjun ära. Aga läheb veel paremaks," ütles Vaaks ERR-ile.

Dünaamiline tagamees esindas Eesti koondist viimati mullu veebruaris, kui aitas Eestil EM-valiksarjas alistada Põhja-Makedoonia, aga võõrsil tuli Leedu vastu leppida kaotusega.

"Au on Eesti koondist esindada, üle pika aja saab uuesti meeste vahel ja oma poistega korvpalli mängida. Natuke igatsesin ka Euroopa korvpalli, USA-s oli teistsugune korvpall -füüsilisem, individuaalsem - siin on rohkem meeskondlik. See mulle meeldib, olen väga elevil," rääkis ta. "Kõik ju tahavad Eesti publiku ees mängida, ei tea, kuidas teistel on, aga mina eelkõige. Pole ammu saanud Eesti publiku ees mängida, Eestit esindasin viimati poolteist aastat tagasi. See oli lahe, ootan väga."

Öösel vastu neljapäeva sai Henri Veesaarest kolmas eestlane, kes NBA-sse jõudnud, kui Atlanta Hawks võttis keskmängija draft'i 52. valikuga. "Ma olen väga õnnelik tema üle. Pole temaga nüüd suhelnud, aga tean, et mingid perioodid Arizonas olid rasked. Tean ise ka, et USA-s pole kerge nende ameeriklastega. Võtab aega, et kohaneda kultuuri ja kõige sellega," rääkis Vaaks.

"Olen väga õnnelik ta üle, et ta valiti. Kindlasti oleks ta võinud varem, aga ju siis oli tal mingi kokkulepe mingite meeskondadega. Igal juhul tema üle õnnelik, Eesti korvpalli jaoks suur asi," lisas järgmisel hooajal tugevat Illinois' ülikooli esindav Vaaks.

Eesti koondis võõrustab reedel Lätit ning 3. juulil MM-valiksarja raames Sloveeniat, kolm päeva hiljem minnakse võõrsil vastamisi Tšehhiga.